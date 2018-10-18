Amasra'da kule vincinde eylem yapan iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

BartÄ±n'Ä±n Amasra ilçesinde Hatta Holding’e baÄŸlÄ± HEMA Maden’de taÅŸeron firma DENFA’dan 105 gündür ücretlerini alamadÄ±klarÄ± için 80 metrelik kule vincinde eylem yapan 2 iÅŸçiden 1'i rahatsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ± için hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçilerin kule vincindeki eylemi önceki gün (17 Ekim) baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

DHA'nÄ±n haberine göre paralarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± için 3 gündür 80 metrelik kule vincinde eylem yapan iÅŸçiler Hüseyin Caner ve Vedat Suna’nÄ±n mücadelesi devam ediyor. AkÅŸam saatlerinde kule tepesine üÅŸüdükleri için çadÄ±r kuran iÅŸçilerden Hüseyin Caner rahatsÄ±zlandÄ±. Caner, aÅŸaÄŸÄ±da bekleyen jandarma ekipleri, 112 saÄŸlÄ±k ekipleri ve iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte merdivenlerden aÅŸaÄŸÄ±ya indirildi. BartÄ±n Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan iÅŸçi tedaviye alÄ±ndÄ±.

DiÄŸer iÅŸçi Vedat Suna ise kulede eylemini sürdürüyor.

NE OLMUÅžTU?

TarlaaÄŸazÄ± köyünde bulunan maden ocaÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan ve taÅŸeron ÅŸirketten paralarÄ±nÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler Hüseyin Caner ve Vedat Suna kule vincine çÄ±karak seslerini duyurmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, eylem üzerine bölgeye jandarma ekipleri gönderilmiÅŸti.

Dün maden sahasÄ±na gelen aileler ise çocuklarÄ± için endiÅŸelendiklerini ifade ederken sahada bulunan maden ÅŸirketi yetkilisine de tepki göstermiÅŸti. Aileler ücretlerin bir an önce ödenmesini talep etmiÅŸti.

Zor durumda kaldÄ±klarÄ±nÄ± ve bÄ±çaÄŸÄ±n kemiÄŸe dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden iÅŸçiler, önceki gün kule vincinde çektikleri video ile ücretlerinin 13.00’e kadar yatÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. Åžirket yetkilileri ise iÅŸçilere 1 aylÄ±k ücretlerinin ödenmesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda eylemin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± önerdi. Bu teklifi kabul etmeyen iÅŸçiler eyleme devam kararÄ± aldÄ±.

HEMA Maden'de geçtiÄŸimiz ay da 2 iÅŸçi ücretlerin ödenmemesine tepki göstererek kule vincinde eylem baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. 5 gün boyunca kuledeki eylemini sürdüren iÅŸçilerin ödenmeyen ücretleri ödenmiÅŸti. HEMA madeni 2018'in baÅŸÄ±ndan bu yana da 'kriz' bahanesiyle atÄ±lan iÅŸçilerin direniÅŸiyle gündeme geliyordu. (Ä°ÅžÇÄ°-SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

AsansÃ¶r kulesinde eylem yapan madencilerin talepleri kabul edildi

Ä°ÅŸten atÄ±lan maden iÅŸÃ§ilerinin kuledeki eylemi sÃ¼rÃ¼yor

Hema Madencilikâ€™te 209 iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±

BartÄ±n Amasra'da direniÅŸteki HEMA iÅŸÃ§ilerine destek ziyareti

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 23:41

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