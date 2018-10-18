Efes sular altÄ±nda kalabilir

Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi sonucu Akdeniz bÃ¶lgesinde deniz seviyesinin yÃ¼kselmesi ile bir Ã§ok antik kent sular altÄ±nda kalabilir.

Akdeniz bölgesini kapsayan bir araÅŸtÄ±rma iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi sonucu deniz seviyesindeki yükselme ve erozyonun kültür mirasÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸini ortaya koydu. Akdeniz bölgesinde, BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya MirasÄ± listesinde yer alan çok sayÄ±da antik kent deniz seviyesinin yükselmesi ve erozyon tehlikesi nedeniyle tehdit altÄ±nda bulunuyor.

AraÅŸtÄ±rma göre, 2100 yÄ±lÄ±nda Akdeniz bölgesinde deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle en çok tehdit altÄ±nda olan yerlerin baÅŸÄ±nda Ä°talya'nÄ±n Venedik Lagünü, Po Nehri deltasÄ±ndaki Ferrara kenti ile Aquileia BazilikasÄ± geliyor. HÄ±rvatistan'da Adriyatik kÄ±yÄ±sÄ±ndaki tarihi Trogir kenti ve Sibenik Katedrali tehdit altÄ±nda bulunuyor.

49 TARÄ°HÄ° ÅžEHÄ°R Ä°NCELENDÄ°

Nature Communications dergisinde yer alan bir araÅŸtÄ±rmaya göre tehdit altÄ±ndaki antik kentler arasÄ±nda Ä°zmir'in Selçuk ilçesi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda yer alan Efes antik kenti de bulunuyor.

AraÅŸtÄ±rmada, aralarÄ±nda Türkiye'den Ä°stanbul'un tarihi kÄ±sÄ±mlarÄ± ile Efes ve Fethiye yakÄ±nlarÄ±ndaki Xanthos-Letoon antik kentlerinin de bulunduÄŸu, Akdeniz bölgesinde kÄ±yÄ±lara yakÄ±n 49 tarihi ÅŸehir incelendi.

AraÅŸtÄ±rma, deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle gelecek yüzyÄ±l içinde bu kentlerin 37'sinin sular altÄ±nda kalmasÄ±, 42'sinin ise kÄ±yÄ±larda meydana gelebilecek erozyon tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu ortaya koydu.

DW Türkçe’nin haberine göre, 2100 yÄ±lÄ±na kadar Akdeniz bölgesinde deniz seviyesinin yükselmesi ile oluÅŸacak sel riskinin yüzde 50, erozyon riskinin ise yüzde 13 artacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

AraÅŸtÄ±rmaya göre, 2100 yÄ±lÄ±nda deniz seviyesinin yükselmesi halinde Ä°stanbul orta riskli, Efes ise yüksek riskli bölgeler arasÄ±nda bulunuyor.

Erozyon tehlikesinde ise Efes "çok yüksek riskli", Ä°stanbul ise "orta riskli" kategorisinde yer alÄ±yor. Fethiye yakÄ±nlarÄ±ndaki Xanthos-Letoon antik kentinde ise taÅŸkÄ±n ve erozyon tehlikesi bulunmuyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 18:48

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