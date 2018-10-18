MHP'li Enginyurt: Gazeteciye ‘lan’demedim, la dedim

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Gazeteciye ‘lan’ demedim bağlaç anlamında ‘la’ dedim” savunmasını yaptı.

Gazeteciye yönelik sözleriyle gündeme gelen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Lan demedim bağlaç anlamında ‘la’ dedim” savunmasını yaptı.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bir gazetecinin İş Bankası hisselerine yönelik sorduğu soruya, “İş Bankasında hissen mi var lan?” şeklindeki cevabıyla gündeme gelmişti.

Enginyurt Türkiye Gazetesinden Ebru Karatosun’a konuştu. Gazeteciye yönelik sözleriyle ilgili olarak şu savunmayı yaptı: “Ben gayriihtiyari ‘İş Bankasında hisse senetlerin mi var la?’ dedim. ‘La’ kavramıyla ‘lan’ kavramı birbirinden ayrıdır. ‘La’ kavramı bizim Ordu ve Karadeniz’de ‘Buraya gel la’, ‘Neredeydin la’ gibi bağlaç anlamında hiçbir hakaret içermeyen yöresel bir ifadedir. Ama arkadaşın bundan o an rahatsız olduğunu gördüm. Belki de hayatımda ilk defa özür diledim.

Bu savunma, bir dönem yaygın bir şekilde izlenen Behzat Ç. dizisinden bir sahneyi anımsattı.

MHP'li Cemal Enginyurt'un "Gazeteciye ‘lan’ demedim bağlaç anlamında ‘la’ dedim” savunması Behzat Ç. dizisinden bir sahneyi akıllara getirdi https://t.co/NQOHNGpbIz pic.twitter.com/5zezkmtc5W — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) 18 Ekim 2018

‘TELEFONU BEN KIRMADIM’

iPhone marka cep telefonunu kendisinin kırmadığını, medyanın bu şekilde yazdığını anlatan Enginyurt “Telefonumu geri verdim. Yerine Samsung telefon aldım. MHP Ordu İl Başkanı Köksal orada ironi olsun diyerek, demo bir telefonu ayaklarının altına alarak kırdı. Ama basın bunu ‘Milletvekili telefon kırdı’ diye verdi. Rahatsızlık duymadım. Bizimki bir tepkiydi ve maksadına ulaştığını düşündük” ifadelerini kullandı. Enginyurt, Rahip Brunson’un serbest bırakılmasına üzüldüğünü söyleyerek şöyle konuştu: O günkü iPphone hadisesini gündeme taşıyarak dedim ki ‘Brunson yüzünden iPhone’muzu kırdık. Ama Brunson gidince ne oldu şimdi?’ Yazık olmadı mı? Espri yaptım. ABD ile aramızın açık olmasından rahatsızlık duyan bir milletvekili değilim. (HABER MERKEZİ)

Brunson yüzünden, Amerikayı protesto edeceğiz diye İphonu kırdık.

Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerikaya'la aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim, Ajan Brunson’un serbest kalmasına mı kızayım. Kaldık ya la ortada.

İphonumu verin, çok bozuğum ona göre. — Cemal Enginyurt (@enginyurt052) 14 Ekim 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 15:01

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