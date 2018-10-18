DÄ°SK: Meclis toplu iÅŸten atmalara karÅŸÄ± dÃ¼zenleme yapmalÄ±

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Ã‡erkezoÄŸlu: Krizi fÄ±rsata Ã§evirmeye Ã§alÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ±, toplu iÅŸten Ã§Ä±karmalarÄ±n yasaklanmasÄ± gerekiyor.

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, “Krizi fÄ±rsata çevirmeye çalÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ±, bu süreçte toplu iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n yasaklanmasÄ± gerekiyor ve mecliste bununla ilgili bir düzenleme istiyoruz” dedi.

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± ÇerkezoÄŸlu, Trakya ziyareti kapsamÄ±nda geldiÄŸi Edirne'de, Saraçlar Caddesi'nde sendika üyeleriyle birlikte basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

ÇerkezoÄŸlu, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ücretlerinde düzenlemeye gidilmesi gerektiÄŸini belirterek, asgari ücretle ilgili yÄ±l sonunu beklemeden 3 aylÄ±k bir artÄ±ÅŸa gidilmesini talep ettiklerini belirtti.

Yüksek enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda eriyen iÅŸçi ücretlerinin yükseltilmesi gerektiÄŸini ifade eden ÇerkezoÄŸlu, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu derhal toplanmalÄ± ve 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n son 3 ayÄ± için yeni bir asgari ücret tespit edilmeli. 2019 asgari ücreti de bu rakam üzerinden tartÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±. Tüm taÅŸeron iÅŸçilerine ayrÄ±msÄ±z, ÅŸartsÄ±z kadro istiyoruz. TaÅŸerondan kadroya geçirilen arkadaÅŸlarÄ±n 2020 yÄ±lÄ±na kadar 4+4 ÅŸeklinde belirlenen ücret artÄ±ÅŸÄ± politikasÄ±ndan vazgeçilmesini ve enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda ücretleri koruyacak bir toplu sözleÅŸme düzeneÄŸine kavuÅŸmak istiyoruz” diye konuÅŸtu.

ÇerkezoÄŸlu, iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ±n yasalarla korunmasÄ± gerektiÄŸini dile getirerek, “Krizi fÄ±rsata çevirmeye çalÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ±, bu süreçte toplu iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n yasaklanmasÄ± gerekiyor ve mecliste bununla ilgili bir düzenleme istiyoruz” dedi. (Edirne/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 14:17

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