â€˜Patrikhaneler SavaÅŸÄ±â€™nda gÃ¶zden kaÃ§anlar

Okay Deprem, Ukrayna ve Rus Ortadoks kiliseleri arasÄ±ndaki ayrÄ±lÄ±k ve Fener Rum Patrikhanesinin bundaki rolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndaki siyasi tartÄ±ÅŸmalarÄ± yazdÄ±.

Okay DEPREM

HaftalardÄ±r dünya gündeminin üst sÄ±ralarÄ±nda seyreden hadiselerden birisi de DoÄŸu Ortodoks Kilisesi içerisindeki çatÄ±ÅŸma ve ayrÄ±lÄ±k. Her ÅŸey yaklaÅŸÄ±k bir buçuk ay kadar önce, o zamana kadar Rus PatrikliÄŸine baÄŸlÄ± olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova’dan ayrÄ±lma kararÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±yla baÅŸladÄ±. Hemen ardÄ±ndan kÄ±yamet koptu ve tabiri caiz ise, Pandora’nÄ±n Kutusu açÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. Ortodoks dünyasÄ±nÄ±n en büyük kilisesi konumunda olan Rus PatrikliÄŸi, kararÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kabul etmeyeceÄŸini ilan etti. Bütünüyle politik saiklerle hareket ettiÄŸi anlaÅŸÄ±lan Ukrayna Kilisesi çok geçmeden, Karadeniz’in diÄŸer tarafÄ±ndan “beklenmedik” bir göz kÄ±rpma mesajÄ± aldÄ±. Tarihsel olarak yeryüzünün en eskisi ve en yüksek otorite kabul edilen Fener Rum Patrikhanesi, Kiev’in bu çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kararÄ± tanÄ±yabileceÄŸi sinyalini verdi. Böylelikle tartÄ±ÅŸmanÄ±n hatta dinsel-politik mücadelenin taraflarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± üçe çÄ±ktÄ± ve ortaya, her biri birbirleriyle kavgaya giriÅŸmiÅŸ üç temel Ortodoks kilisesinden oluÅŸan bir tablo çÄ±kmÄ±ÅŸ oldu.

PRESTÄ°J KAYBI

Ve nihayet geçtiÄŸimiz günlerde Fener-Rum PatriÄŸi, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k kararÄ±nÄ± resmen onadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Moskova ise, pek çok kiÅŸinin tahmin etmiÅŸ olduÄŸu gibi, buna karÅŸÄ± ve bunu vesile kÄ±larak, Fener ile tüm iliÅŸkilerini tek taraflÄ± olarak kesmiÅŸ olduÄŸunu duyurdu. Bizans’tan bu yana, Rusya’daki baÅŸta olmak üzere tüm dünya Ortodoks cemaatlerinin, her biri resmen olmasa da kendisini manevi anlamda merkezi otorite kabul ettiÄŸi Fener-Rum Patrikhanesi, bu kararÄ±yla uzun soluklu tarihinde olmadÄ±ÄŸÄ± kadar prestij ve otorite kaybÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ oldu. AçÄ±kçasÄ± güncel duruma kadar Moskova, resmi manada olmasa da manevi-tarihsel olarak Fener Rum Patrikhanesinin otoritesini ve de kiliseler arasÄ±, kurucu ve yönlendirici-arabulucu pozisyonunu bir ÅŸekilde kabulleniyordu. Fener’in gelinen noktada, birkaç bin kiÅŸiden oluÅŸan bir cemaate sahip olmasÄ±na, nüfusunun çoÄŸunluÄŸu Müslüman inancÄ±na sahip bir ülkede var olmasÄ± gibi belirleyici dezavantajlarÄ±na raÄŸmen; Rus Kilisesince tarihsel referanslarÄ± ve kökenleri bakÄ±mÄ±ndan otorite olarak görülüp saygÄ± görüyordu. Bu bakÄ±mdan da, dünya çapÄ±ndaki konumu ve prestijini de Türkiye’den ziyade Rus Kilisesi’ne borçluydu. Åžimdi ise bunu önemli oranda kaybediyor olma riskiyle, tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunuyor.

MOSKOVA BU HAMLEYÄ° SÄ°YASÄ° OLARAK NOT ALIR

DoÄŸu Ortodoks Kilisesinin patrikhaneleri arasÄ±ndaki ihtilafta belirleyici komumda olan taraf Moskova. Hem en büyük cemaate sahip, hem de konuÅŸlu olduÄŸu ülkenin dünya siyasetinde ve jeopolitiÄŸindeki yeri öncelikli ve ayrÄ±calÄ±klÄ±. Kremlin’den bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, Fener Rum Patrikhanesi’nin almÄ±ÅŸ olduÄŸu bu tarihi ve tartÄ±ÅŸmalÄ± karar; Türkiye’deki iktidardan, istihbarat kurumundan baÄŸÄ±msÄ±z olamaz, dolaylÄ± da olsa onun onayÄ± olmaksÄ±zÄ±n gerçekleÅŸmesi olanaksÄ±z. Bu açÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, gerçekten böyle ise; Moskova’nÄ±n bunu ajandasÄ±na kaydetmek suretiyle, hemen olmasa da orta veya uzun vadede Türkiye’nin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karmasÄ± sürpriz sayÄ±lmayacaktÄ±r.

Öte yandan Bartholomeos ve Fener PatrikliÄŸine karÅŸÄ± Rus dünyasÄ±nda adeta savaÅŸ açÄ±lmÄ±ÅŸ durumda ve sayÄ±sÄ±z iddia ve spekülasyon havada uçuÅŸuyor bugünlerde.

Rusya’da; Ä°stanbul ve Kiev’in bu tarz iÅŸ birliÄŸi ve halen “Konstantinopolis MetropolitenliÄŸi” olarak adlandÄ±rdÄ±klarÄ± Ä°stanbul Patrikhanesinin, yüz yÄ±llar sonra Ortodoks dünyasÄ±nÄ±n bölünmesine icazet vermesi karÅŸÄ±sÄ±nda Fener-Rum PatriÄŸini; “Katolizmin, Cizvit TarikatÄ±nÄ±n, Vatikan’Ä±n ajanÄ±, onlarÄ±n maÅŸasÄ±” ÅŸeklindeki suçlamalar gündemde. Fener-Rum Kilisesine, yüzyÄ±llar öncesinde Katolik dünyasÄ±nÄ±n savaÅŸlarla, zor yoluyla yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir imzayla yaptÄ±ÄŸÄ± suçlamasÄ± yöneltiliyor. Rus Kilisesi, Fener-Rum PatrikliÄŸinin uluslararasÄ± meÅŸruiyetini tartÄ±ÅŸmaya açarken; örneÄŸin kilisenin cemaatinin kayda deÄŸer bir kÄ±smÄ±nÄ±n ABD ve Kanada’da olmasÄ±nÄ± bu savÄ±n temel dayanaklardan biri olarak kullanÄ±yor. Ä°kinci olarak da, Fener’in Vatikan ile göreli yakÄ±n münasebetler kurmasÄ±, HÄ±ristiyan Ä°lahiyatÄ± alanÄ±nda ortak çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±yor olmasÄ± da, Rus Kilisesi’ne göre Fener’in meÅŸruiyet tartÄ±ÅŸmasÄ±na su taÅŸÄ±yan bir baÅŸka faktör.

KARAR ABD VE UKRAYNA STRATEJÄ°SÄ°NE YARADI

ABD’nin Kiev yönetimine tam destek veriyor oluÅŸu ve Ukrayna’daki iç harp üzerinden Rusya ile SoÄŸuk SavaÅŸ yürütmekte oluÅŸu göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda; Fener-Rum PatriÄŸi Bartholomeos’un kararÄ±nÄ±n, ABD’nin Rusça konuÅŸan dünyayÄ±, eski BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸunu bölme stratejisine yaradÄ±ÄŸÄ± saklanamayacak bir gerçek. Bu arada tüm bunlar olup biterken, Kiev’de alÄ±nan kararÄ± Ukrayna’nÄ±n kendi bünyesindeki milyonlarca Ortodoksun da etmeyeceÄŸini de bir tarafa not etmek gerekiyor. Çünkü her ÅŸeyden önce Ukrayna’daki HÄ±ristiyan halk için, hangi kiliseye baÄŸlÄ± olduklarÄ± en az din ve mezhep kimlikleri kadar önem arz edegelir. Buradan hareketle yakÄ±n süreçte; zaten politik, etnik ve dilsel fay hatlarÄ± üzerinde kaynamakta olan Ukrayna’da, bir de kilise meselesi yüzünden çatÄ±ÅŸma ve olaylarÄ±n patlak vereceÄŸini öngörmek için kâhin olmaya gerek yok.

ABD, FENER ÜZERÄ°NDE NÜFUZ KURMAYA ÇALIÅžIYOR

Fener Rum Patrikhanesi ile Ukrayna Kilisesi’nin Moskova’ya karÅŸÄ± iÅŸ birliÄŸine gitmelerinin arka planÄ±nda Amerika BirleÅŸik Devletleri’nin olmasÄ±na dair üzerinde durulmasÄ± gereken noktalar var. Söz gelimi, koyu Katolik kimliÄŸi ile bilinen AmerikalÄ± politikacÄ±, eski senatör ve baÅŸkan adayÄ± cumhuriyetçi Samuel Brownback’in çok uzak olmayan bir geçmiÅŸte Fener Rum Patrikhanesini ziyaret ettiÄŸi anÄ±msanacaktÄ±r. Söz konusu ziyaretinde Brownback’in; ülkesindeki Ortodoks cemaatlerinin “Konstantinopolis”i maddi manevi desteklemeyi bÄ±rakmamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, Ukrayna Kilisesinin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n desteklenmesi ve tanÄ±masÄ±nÄ± talep ettiÄŸi tahmin edilebilir.

Nitekim, hemen sonrasÄ±nda da bu sefer de Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro ParaÅŸenko, Türkiye ziyareti esnasÄ±nda Fener-Rum PatrikliÄŸine uÄŸramayÄ± ihmal etmemiÅŸti. Buna ilaveten; ABD’nin söz konusu soruna müdahil olup, siyasi-stratejik çÄ±karlarÄ± yönünde yönlendirmeye çalÄ±ÅŸmasÄ± sürecinin mimarlarÄ±ndan birinin baÅŸkanlÄ±k sekreteri Mike Pompeo’nun olduÄŸu iddia ediliyor. Keza, bu iddiayÄ± güçlendiren ihtimallerin baÅŸÄ±nda, Pompeo’nun Ä°stanbul Ortodoks Kilisesine baÄŸlÄ± Amerikan Ortodoks Cemaati BaÅŸpiskoposu Dmitriy Trakatellis ile gerçekleÅŸtirdiÄŸi buluÅŸma geliyor.

‘YOLSUZLUK BAÄžLANTISI’ Ä°DDÄ°ALARI

Öte yandan, Trakatellis’in New York’taki Aziz Nikolay ManastÄ±rÄ±’nÄ±n inÅŸasÄ± için ayrÄ±lan bütçeden zimmetine, milyonlarca dolarÄ± bulan meblaÄŸda bir parayÄ± geçirdiÄŸi iddialarÄ± da tartÄ±ÅŸÄ±lmaya devam ediliyor. Rus basÄ±nÄ±nda, Amerika’daki manastÄ±r yolsuzluÄŸu ile Fener-Rum Patrikhanesi arasÄ±nda baÄŸlantÄ± olduÄŸu ve bu iddialarÄ±n Amerikan savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada gündeme geldiÄŸini yazÄ±yor. Ä°ÅŸbu noktada, BirleÅŸik Devletlerin Ukrayna Kilisesinin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± konusunda Fener-Rum Patrikhanesi üzerine baskÄ± yapmak, onu sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmak için eline bir ciddi koz daha bulunduÄŸu da yine tartÄ±ÅŸÄ±lan noktalar arasÄ±nda.

Son olarak; Fener-Rum PatriÄŸinin bunu ne derece hesaba kattÄ±ÄŸÄ± bilinmez ancak, düne kadar Konstantinopolis Kilisesine baÄŸlÄ± Kanada’daki Ukrayna cemaatinin de, Kiev’in ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n resmen tasdik edilmesinden sonra toplu olarak yeni-birleÅŸik Ukrayna Ortodoks Kilisesine baÄŸlanma yoluna gitmesi ihtimali de büyük. Bu da sonuç olarak, Bartholomeos için, tüm dünyadaki cemaati açÄ±sÄ±ndan çok büyük bir kan kaybÄ± anlamÄ±na gelecektir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 14:16

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