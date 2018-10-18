AylÄ±k en az elektrik ve doÄŸalgaz faturasÄ± 284 TL

Ankaraâ€™da yaÅŸayan 4 kiÅŸilik bir ailenin aylÄ±k doÄŸal gaz ve elektrik faturasÄ± en az 284 TL. Asgari Ã¼cretin yÃ¼zde 17â€™si elektrik ve doÄŸalgaza gidiyor.

Makina Mühendisleri OdasÄ± (MMO) Enerji ÇalÄ±ÅŸma Grubu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan rapora göre; son zamlarÄ±n ardÄ±ndan elektrik ve doÄŸalgazda meydana gelen fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±, Ankara’da asgari ücretin yüzde 17.7’sine ulaÅŸtÄ±. MMO BaÅŸkanÄ± Yunus Yener, yüzde 18 KDV oranÄ± ile TRT vergisinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, yoksul ailelere enerji desteÄŸi verilmesini ve ücretli çalÄ±ÅŸanlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

TMMOB'ye baÄŸlÄ± Makina Mühendisleri OdasÄ±’nÄ±n Enerji ÇalÄ±ÅŸma Grubu, elektrik ve doÄŸalgaz fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan artÄ±ÅŸa iliÅŸkin “Elektrik ve DoÄŸal Gaz FiyatlarÄ± ve ZamlarÄ± Ä°nceleme Raporu”nu yayÄ±mladÄ±.

Raporda, 1 Ekim’de yapÄ±lan son zamlarÄ±n ardÄ±ndan bir ailenin aylÄ±k elektrik faturasÄ±nÄ±n bir önceki aya göre yaklaÅŸÄ±k 11 TL artarak en az 137,4 TL’yi bulduÄŸuna dikkat çekildi.

Enerji PiyasasÄ± Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 10 yÄ±ldÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ± tarife deÄŸiÅŸikliklerinin 3 ayda bir yapÄ±lmasÄ± kararÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n “Çok zorunlu olmadÄ±kça kasÄ±m ve aralÄ±k aylarÄ± içinde elektrik ve doÄŸalgaz fiyatlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ±” yönündeki beyanÄ±nÄ±n ardÄ±ndan EPDK’nin de “mevzuata göre kasÄ±m ve aralÄ±k aylarÄ±nda zam öngörülmüyor” açÄ±klamasÄ±nda bulunmasÄ±nÄ±n ciddi ve tutarlÄ± bir yanÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

AYLIK EN AZ ELEKTRÄ°K VE DOÄžALGAZ FATURASI 284 TL

Rapora göre, 1 Ekim’de gerçekleÅŸen zammÄ±n ardÄ±ndan deÄŸiÅŸik tüketici gruplarÄ±na uygulanan elektrik tarifeleri (vergi ve fonlar dâhil olmak üzere), bir önceki zammÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± Eylül 2018’e göre yüzde 9–18,5 oranlarÄ±nda, 2018 yÄ±lÄ± ilk on ayÄ± itibariyle de yüzde 45,0–72,3 oranlarÄ±nda arttÄ±.

1 Ekim 2018 itibariyle 2017 Eylül ayÄ±na göre en yüksek oranda artÄ±ÅŸ ise yüzde 72 ile sanayi (orta gerilim) elektrik fiyatÄ±nda yaÅŸandÄ±. Mesken elektrik fiyatÄ±nda yüzde 44,2; BaÅŸkent Gaz abone satÄ±ÅŸ fiyatÄ±nda yüzde 38,6; BOTAÅž serbest tüketici satÄ±ÅŸ fiyatÄ±nda yüzde 29,5 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ meydana geldi.

1 Ekim sonrasÄ± deÄŸiÅŸik tüketici gruplarÄ±na uygulanan doÄŸal gaz tarifelerinin 2018 yÄ±lÄ± içindeki artÄ±ÅŸ oranlarÄ± da yüzde 29,52–112,5 oldu. Bireysel (kombi) Ä±sÄ±tmanÄ±n yaygÄ±n olduÄŸu Ankara’da, bir konutun Ekim 2018 için geçerli olan KDV dahil 1,6070 TL/m3 gaz satÄ±ÅŸ fiyatÄ± üzerinden yÄ±llÄ±k doÄŸal gaz faturasÄ± en az 1.766 TL’ye, aylÄ±k ortalama doÄŸal gaz faturasÄ± ise en az 147 TL ulaÅŸtÄ±. Asgari ücretin 1.603,12 TL olduÄŸu Türkiye’de asgari yaÅŸam standardÄ±ndaki dört kiÅŸilik bir ailenin aylÄ±k doÄŸal gaz ve elektrik faturasÄ±, baÅŸkent Ankara’da en az 284 TL’ye vararak asgari ücretin yüzde 17,7’sine tekabül etti.

ENERJÄ°DE ÖZELLEÅžTÄ°RME VE DIÅžA BAÄžIMLILIK ORTADAN KALKMALI

TMMOB Makina Mühendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Yunus Yener, rapora iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada yaÅŸanan zamlarÄ±n önümüzdeki süreçte ücretli çalÄ±ÅŸanlar ve küçük özel iÅŸletmeleri derinden etkilemeye devam edeceÄŸini belirtti.

Yener, genel olarak enerji, özel olarak elektrik sektörünün toplum çÄ±karlarÄ± ve kamusal planlama eksenlerinde yeniden düzenlenmesi gerektiÄŸi belirterek enerjide dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için enerji verimliliÄŸi yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±, teknik kayÄ±plarÄ±n azaltÄ±lmasÄ± ve bütün bunlar yeterli olmaz ise yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalÄ± enerji üretim tesislerinin yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n gerekliliÄŸine iÅŸaret etti.

‘VERGÄ°LER DÜÅžÜRÜLSÜN, ÜCRETLER ARTIRILSIN’

DoÄŸalgaz ve elektrikte mesken aboneleri için maliyet unsuru olan yüzde 18 KDV oranÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden Yener, elektrik fiyatlarÄ±nÄ± artÄ±ran, mesken abonelerinin sÄ±rtÄ±na yÄ±kÄ±lan ve kamu yararÄ±na deÄŸil siyasi iktidarÄ±n yayÄ±n organÄ± olarak çalÄ±ÅŸan TRT’ye zorunlu ödenen paylarÄ±n da kaldÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

Yener, düÅŸük gelirli konut tüketicileri için doÄŸal gaz satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±nda sübvansiyon saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸi belirtirken enerji yoksunlarÄ±na ise bedelsiz elektrik ve doÄŸal gaz desteÄŸi verilmesi gerektiÄŸini söyledi.

Kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, iÅŸçilerin, emeklilerin ücret ve maaÅŸlarÄ± ile asgari ücretin, gerçek enflasyon oranlarÄ±nÄ±n çok gerisinde kalan oranlarda artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Yener, yapÄ±lan zamlar ile bu kesimlerin gelirlerinin hepten gerilediÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. Yener, kamu emekçilerinin ve tüm emeklilerin maaÅŸlarÄ± ile asgari ücret ve iÅŸçi ücretlerinin yüzde 30–35 enflasyon oranÄ± dikkate alÄ±narak, en az yüzde 40 artÄ±rÄ±lmasÄ±, asgari geçim indirim tutarÄ±nÄ±n asgari ücrete eÅŸitlenmesi ve tüm maaÅŸ ve ücretlerin asgari ücret tutarÄ± kadar bölümünün vergi dÄ±ÅŸÄ± kalmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 13:58

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