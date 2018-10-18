GÃ¶zaltÄ±ndaki Halkevleri Ã¼yeleri serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Halkevleri'nin Ankara'da bulunan TuzluçayÄ±r, Keçiören, Eryaman, Ä°lker ve Mutlu ÅŸubelerine yapÄ±lan operasyonla gözaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸi tutuklama talebi ile çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemede serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

“Terör örgütü üyeliÄŸi” suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan Halkevleri üyelerine iliÅŸkin soruÅŸturma bulunan tek delil arama yapÄ±lan Halkevi ÅŸubelerindeki Mahir Çayan, UlaÅŸ BardakçÄ± ve Deniz GezmiÅŸ’in fotoÄŸraflarÄ± oldu. Terörle Mücadele Åžubesinde verdikleri ifadelerinin ardÄ±ndan sabah saatlerinde Ankara Adliyesine getirilen Halkevleri üyeleri, savcÄ±lÄ±kta verdikleri ifadenin ardÄ±ndan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler. DuruÅŸmanÄ±n baÅŸlamasÄ± üzerine polis adliye koridorunda barikat kurdu. Mahkeme Halkevleri üyelerinin haftada bir gün imza ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.

MAHKEMEYE ÇIKARILAN HALKEVLERÄ° ÜYELERÄ° YALNIZ BIRAKILMADI

Mahkemeye çÄ±karÄ±lan Halkevleri üyelerini çok sayÄ±da sendika ve siyasi partinin temsilcisi de yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. DuruÅŸma sÄ±rasÄ±nda gözaltÄ±ndakileri desteÄŸe gelenler arasÄ±nda TTB Merkez Konseyi BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman, ATO BaÅŸkanÄ± Vedat Bulut, KESK MYK üyesi Ä°lhan YiÄŸit, SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Kara, BES Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Mevlüt Çakmak, HDP milletvekilleri Oya Ersoy ve Tülay HatimoÄŸullarÄ±, EMEP Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Fikret Aslan, SEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Derya Koca, SYKP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Kaya ve BirleÅŸik Devrimci Parti Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Gültekin KoÅŸdemir, Mülkiyeliler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Dinçer Demirkent ve Yenimahalle Belediye Meclis Üyeleri Hicran Akgün Ceylan ve Songül GölpÄ±nar da vardÄ±.

HALEKEVLERÄ° EÅž BAÅžKANI: SÄ°PARÄ°Åž OPERASYON

DuruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ankara Adliyesi önünde yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan Halkevleri EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± DilÅŸat AktaÅŸ, Halkevleri'ne yapÄ±lan operasyonu 'SipariÅŸ operasyon' olarak nitelendirerek,"Toplumun taleplerini örgütlemeye devam edeceÄŸiz. Bugün burada hukukun ve adaletin katledilmesi istendi ama bizim haklÄ± mücadelemiz bunu da püskürttü"dedi.

'TOPLUMUN TALEPLERÄ°NÄ° ÖRGÜTLEMEYE DEVAM EDECEÄžÄ°Z'

AktaÅŸ, bugüne kadar gözaltÄ± ve tutuklamalarla mücadeleden geri adÄ±m attÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± fakat gerek kendilerinin gerekse de emek ve demokrasi güçlerinin bütün bileÅŸenlerinin halkÄ±n talepleri için direnmeye devam ettiÄŸini söyledi. AktaÅŸ, bu operasyonu sipariÅŸ edenlerin mücadeleden, eÅŸitlik için direnen kadÄ±nlardan, haklarÄ±nÄ± isteyen iÅŸçilerden, laiklik isteyenlerden korktuklarÄ±nÄ± belirtti. Toplumun taleplerini örgütlemeye devam edeceklerini söyleyen AktaÅŸ, "Toplu iÅŸten çÄ±kartmalar yasaklanana kadar, maaÅŸlara zam gelene kadar, toplumsal yaÅŸamÄ±n iyileÅŸtirilmesi için her türlü krize karÅŸÄ± taleplerimizi her yerde haykÄ±rmaya hazÄ±rÄ±z" diye konuÅŸtu.

'DENÄ°Z GEZMÄ°Åž VE MAHÄ°R ÇAYAN'IN FOTOÄžRAFLARI TERÖR ÖRGÜTÜ Ä°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°LENDÄ°RÄ°LEMEZ'

YagÄ±lanan Halkevi üyelerinin avukat Sercan Aran, dosyanÄ±n emniyet fezlekesinden ibaret olduÄŸunu ifade ederek,"Dava dosyasÄ± emniyet fezlekesinden ibaret. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen ÅŸube baÅŸkanlarÄ± hakkÄ±ndaki delilleri, Halkevleri ÅŸubelerinde asÄ±lan Deniz GezmiÅŸ ve Mahir Çayan fotoÄŸraflarÄ± ile Halkevleri'nin sosyal medya hesaplarÄ±ndan alÄ±nan etkinlik fotoÄŸraflarÄ±ndan mevcuttur"dedi. (Ankara/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 16:57

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