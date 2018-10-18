Gazeteci Tunca Ã–ÄŸreten'e 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' davasÄ±

Gazeteciler Tunca Ã–ÄŸreten, Orhan Åžahin, Mehmet Ã‡aÄŸlar ve Yazar Perihan MaÄŸden'in â€˜CumhurbaÅŸkanÄ±na hakarettenâ€™ yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava 27 AralÄ±kâ€™a ertelendi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Gazeteciler Tunca ÖÄŸreten, Orhan Åžahin, Mehmet ÇaÄŸlar ile Yazar Perihan MaÄŸden'in “CumhurbaÅŸkanÄ±’na hakaret” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± 27 AralÄ±k’a ertelendi.

Nokta dergisinin ‘ErdoÄŸan Selfiesi’ kapaÄŸÄ±nÄ±n Eylül 2015’te toplatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan derginin yazarÄ± Perihan MaÄŸden 14 Eylül 2015’te diken.com.tr'nin o dönemki editörü Tunca ÖÄŸreten’e röportaj vermiÅŸ ve röportajda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan için “KöÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ kaplan gibi” benzetmesi yapmÄ±ÅŸtÄ±. Röportaja, Yurt gazetesinin internet sitesinde de yer verilmiÅŸti.

RöportajÄ±n ardÄ±ndan yazar Perihan MaÄŸden ile röportajÄ± yapan Tunca ÖÄŸreten ile röportajÄ± internet sitesinde yayÄ±nlayan Yurt gazetesinin o dönemki yöneticileri Orhan Åžahin ve Mehmet ÇaÄŸlar Tekin hakkÄ±nda “CumhurbaÅŸkanÄ±’na hakaret” suçlamasÄ±yla dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

MaÄŸden ve üç gazetecinin yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n 10. duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. DuruÅŸmada Tunca ÖÄŸreten ile sanÄ±k avukatlarÄ± Sevgi Kalan ve Melike Polat hazÄ±r bulundu. SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu ile gazeteci TuÄŸba Tekerek de duruÅŸmayÄ± izleyen isimler arasÄ±ndaydÄ±.

‘HAKARET KASTI YOK’

Gazeteci Tunca ÖÄŸreten savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±. Perihan MaÄŸden”in edebiyatçÄ± kimliÄŸiyle tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÖÄŸreten, “Perihan hanÄ±m CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hakkÄ±nda edebi bir benzetme yaptÄ± ve ‘KöÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ kaplan’ dedi. Türkçede kaplan, aslan gibi kelimeler hakaret olarak algÄ±lanmaz. Bu edebi benzetmeden ötürü sözlerini kendi nazarÄ±mda hakaret algÄ±sÄ± oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± için yazdÄ±m. Biz gazeteciler mütemadiyen yargÄ±lanÄ±yoruz ben zaten profesyonel sanÄ±ÄŸÄ±m hakaret içeriÄŸi ya da kastÄ± olduÄŸunu düÅŸünsem yazmazdÄ±m. KaldÄ± ki elçiye zeval olmaz. Ben sözü aktaran kiÅŸiyim.” dedi. Röportajda hakaret unsuru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen ÖÄŸreten beraatini talep etti.

‘TEÅžBÄ°H VAR, HAKARET YOK’

ÖÄŸreten’in avukatÄ± Sevgi Kalan da, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nin (AÄ°HM) içtihatlarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak röportaj yapan gazetecinin cezalandÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. RöportajÄ±n içeriÄŸinde hakaret oluÅŸturan bir durumun söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Kalan, Anayasa Mahkemesi içtihatlarÄ±na göre CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n siyasi kiÅŸiliÄŸi nedeniyle eleÅŸtirilere tahammül etme sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n diÄŸer insanlardan fazla olmasÄ± gerektiÄŸine deÄŸindi. Kalan, beraat talebinde bulundu.

DuruÅŸma, röportajÄ±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± dönem Yurt gazetesinin yazÄ± iÅŸleri müdürü ve baÄŸlÄ± bulunduÄŸu yetkilinin Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sorulmasÄ± için 27 AralÄ±k saat 11.55’e ertelendi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 16:03

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