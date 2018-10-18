SiyanÃ¼re karÅŸÄ± Ã§Ä±kan FatsalÄ±lara AYM'den sevindiren karar

Anayasa Mahkemesi, siyanÃ¼rle ayrÄ±ÅŸtÄ±rma yapan altÄ±n madeni ÅŸirketine karÅŸÄ± eylem yapan FatsalÄ±lara verilen cezaya 'hak ihlali' dedi.

Birkan BULUT

Ankara

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2015 yÄ±lÄ±nda Fatsa'da siyanürle ayrÄ±ÅŸtÄ±rma yapan altÄ±n madeni ÅŸirketine karÅŸÄ± yapÄ±lan yürüyüÅŸün bildirilen yerde bitmeyerek devam etmesine verilen cezanÄ±n toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸü hakkÄ±nÄ±n ihlali olduÄŸuna karar verdi.

Ordu'da bulunan Fatsa Ünye DoÄŸa Koruma Platformu, 25 Ocak 2015 tarihinde Fatsa'da bir ÅŸirketin siyanürle altÄ±n aramasÄ±na karÅŸÄ± yürüyüÅŸ düzenlemiÅŸti. 3 gün öncesinden izin alÄ±narak yapÄ±lan yürüyüÅŸ için emniyet de tedbir alÄ±ndÄ±. Ancak Ata Caddesi bitiÅŸinde sona eren eylemin ardÄ±ndan Sevgi Köprüsü'nde bekleyen araçlara yürünmesi, polis tarafÄ±ndan yasal iÅŸlem gerekçesi sayÄ±ldÄ±. YürüyüÅŸün devam etmesi ve o gün kolluk kuvvetine tutanak teslim edilmemesi suçlamasÄ±yla platform üyeleri hakkÄ±nda kamu davasÄ± açÄ±ldÄ±. 6 ay sonra sonuçlanan davada platform üyelerine 5 ay hapis cezasÄ± verilerek hükmün açÄ±klanmasÄ± geriye bÄ±rakÄ±ldÄ±. Platform üyeleri, karara yaptÄ±klarÄ± itiraz da reddedilince Anayasa Mahkemesi'ne baÅŸvurdu.

MANEVÄ° TAZMÄ°NAT KARARI

Anayasa Mahkemesi, siyanürle altÄ±n ayrÄ±ÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan yürüyüÅŸe verilen cezaya iliÅŸkin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± kararÄ±nda “Göstericilerin ÅŸiddete baÅŸvurmadÄ±klarÄ± ve toplumsal kargaÅŸaya yol açmadÄ±klarÄ± durumlarda kamu makamlarÄ±nÄ±n toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸü düzenleme hakkÄ±na belirli bir ölçüye kadar müsamaha göstermesi gerekir. BarÄ±ÅŸçÄ±l bir gösteri veya basÄ±n açÄ±klamasÄ± ilke olarak cezai yaptÄ±rÄ±m tehdidine maruz bÄ±rakÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Mahkemece barÄ±ÅŸçÄ±l niteliÄŸini kaybetmemiÅŸ ve ÅŸiddet içermeyen toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸünü düzenleyenler hakkÄ±nda 5 ay hapis cezasÄ± ve hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararÄ± verilmesi müdahaleyi haklÄ± kÄ±lmaz” dedi. Anayasa'da bulunan “Herkes önceden izin almadan, silahsÄ±z ve saldÄ±rÄ±sÄ±z gösteri yürüyüÅŸü düzenleme hakkÄ±na sahiptir” maddesi ve birçok gerekçeyle bu olayda toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸü hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine hükmeden Anayasa Mahkemesi, ayrÄ±ca baÅŸvuruculara ayrÄ± ayrÄ± 1000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 13:14

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