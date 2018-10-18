Udumbara Ã§iÃ§eÄŸi sanÄ±lan organizma aslÄ±nda nedir?

Budizm'de yer alan, 3000 yÄ±lda bir gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne inanÄ±lan 'Udumbara Ã§iÃ§eÄŸi' aslÄ±nda bir bÃ¶ceÄŸin yumurtasÄ±.

Budizm kaynaklarÄ±nda 3 bin yÄ±lda bir açtÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±lan ve 'udumbara çiçeÄŸi' diye adlandÄ±rÄ±lan organizma aslÄ±nda bir böceÄŸin yumurtasÄ±.

Udumbara çiçeÄŸine dair son olay Tokat'ta yaÅŸandÄ±. DHA'nÄ±n haberine göre Tokat'ta bir fabrikada müdürlük yapan Ahmet Olgunay'Ä±n pazardan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± domatesin üzerindeki minik bitkiyi görünce ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. Bitkinin, dünyanÄ±n en nadir görülen ve 3 bin yÄ±lda bir açtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 'udumbara çiçeÄŸi' olduÄŸu sanÄ±ldÄ±. TarÄ±m ve Orman Ä°l Müdürü Orhan Åžahin ise domatesin üzerinde bulunan nesnenin 'Chrysoperla carnea' adÄ± verilen faydalÄ± bir böceÄŸin yumurtasÄ± olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

CHRYSOPERLA CARNEA

Olgunay'Ä±n iddiasÄ± üzerine domatesin üzerindekini inceleyen TarÄ±m ve Orman Ä°l Müdürü Orhan Åžahin, "Bu domatesin üzerindeki Latince ismi Chrysoperla carnea kanatlÄ± bir böcektir. Sebze ve meyve bahçelerinde bulunan yaprak biti, kÄ±rmÄ±zÄ± örümcek, beyaz sinek gibi zararlÄ± böcekler ile beslenen faydalÄ± bir böcektir. Bu dometisin üzerindeki böcek zararlÄ± deÄŸil, faydalÄ± bir böcektir. Bu udumbara çiçeÄŸi deÄŸildir. Bu böceÄŸin yumurtasÄ±dÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

FotoÄŸraf: Charles J Sharp/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

AvcÄ± Böcek diye de adlandÄ±rÄ±lan Chrysoperla carnea'nÄ±n yumurtalarÄ± çiçek sanÄ±lÄ±yor.

UDUMBARA ÇÄ°ÇEÄžÄ° EFSANESÄ° NEDÄ°R?

Bu yumurtalarÄ±n çiçek sanÄ±lmasÄ± Budist kaynaklara dayanÄ±yor. Efsaneye göre üç bin yÄ±lda bir açtÄ±ÄŸÄ± ve çok nadir görüldüÄŸüne inanÄ±lÄ±yor. Udumbara Hint dilinin en eski hali olan Sanskritçede 'cennetten gelen hayÄ±r çiçeÄŸi' anlamÄ±na geliyor. Ä°nsanlarÄ±n cennetten geldiÄŸine inandÄ±klarÄ± bu nadir görülen çiçek görüldüÄŸünde cennette gibi yaÅŸayacaklarÄ±na inanÄ±lÄ±yor. ÇiçeÄŸe Avatar çiçeÄŸi de deniliyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 12:43

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