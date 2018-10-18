AKP'li Numan KurtulmuÅŸ'tan 'ittifak' aÃ§Ä±klamasÄ±

AKP Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ: SeÃ§imin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini bir ÅŸekilde neticelendirmiÅŸ oluruz.

AKP Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ AKP ve MHP arasÄ±ndaki ittifak görüÅŸmelerine dair, "GörüÅŸmeler, müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceÄŸini ümit ediyorum" ifadesini kullandÄ±.

KurtulmuÅŸ, Rekabet Kurumunda düzenlenen "Büyüsü Bozulan Dünyada Yeni Düzen ArayÄ±ÅŸÄ±" konulu sempozyum sonrasÄ±nda gazetecilerin gündeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Yerel seçimlerde AKP-MHP ittifakÄ± görüÅŸmelerinde sürecin hangi aÅŸamada olduÄŸunun sorulmasÄ± üzerine KurtulmuÅŸ, "Yasal altyapÄ±sÄ± olduÄŸu için Cumhur Ä°ttifakÄ± partiler arasÄ± iÅŸ birliÄŸini mümkün kÄ±ldÄ±. Buradaki ruhu, Türkiye'nin temel meseleleri konusundaki ortak fikir alÄ±ÅŸveriÅŸi ve dayanÄ±ÅŸma ruhunu sürdürmekte her iki parti de kararlÄ±dÄ±r. Çünkü milli meseleler günlük siyasetin, hatta seçimin ötesinde önem arz eden konulardÄ±r" dedi.

Yasal altyapÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için yerel seçimlerde ittifak konusunda daha zor bir süreçle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± da belirten KurtulmuÅŸ, "Bir iÅŸbirliÄŸi bulma noktasÄ±nda her iki partinin iradesi kuvvetli bir ÅŸekilde devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde meselenin detaylarÄ± ile ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdüreceÄŸiz. EÄŸer bir iÅŸbirliÄŸi yapma imkanÄ± varsa da geldiÄŸimiz noktayÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak kamuoyu ile paylaÅŸarak mesafe almaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Her iki partinin her seçim bölgesinde en çok oy alabileceÄŸi adayla seçime girme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürdüÄŸünü, en ince detayÄ±yla 5 haftadÄ±r kampanya için çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan KurtulmuÅŸ, "GörüÅŸmelerin müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceÄŸini ümit ediyorum." ifadesini kullandÄ±.

KurtulmuÅŸ, görüÅŸmelerin takviminin belli olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna ise seçim takvimi gelmeden ittifak görüÅŸmelerini bir ÅŸekilde neticelendireceklerini bildirdi.

'KAÅžIKÇI Ä°ÇÄ°N Ä°ÇÄ°MÄ°Z KAN AÄžLIYOR'

Bir gazetecinin, "Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±nda Konsolosluk Ä°liÅŸkileri HakkÄ±nda Viyana SözleÅŸmesi'nin aÄŸÄ±r suçlarÄ± içeren durumlarda konsolosluk binasÄ±nÄ±n dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na ve ilk gün arama yapÄ±labileceÄŸi" görüÅŸünü nasÄ±l deÄŸerlendirdiÄŸini sormasÄ± üzerine KurtulmuÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"UluslararasÄ± hukuk çerçevesinde hem konsolosluk hem rezidans korunmasÄ± olan yerlerdir ve oradaki kiÅŸilerin de dÄ±ÅŸ iÅŸleri mensuplarÄ±nÄ±n da korunma altÄ±nda olduÄŸunu ifade etmek isterim. Bunlar bu haktan istifade ederek yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Orada herhangi bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için ya da bu konuda alÄ±nan bir karar olmadÄ±ÄŸÄ± için olaya müdahale etme imkanÄ±mÄ±z olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bütüne baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman son derece endiÅŸe verici bir olay. Bu çaÄŸda, 2018'in sonunda bir büyük dünya metropolü olan Ä°stanbul'da, dünyanÄ±n önemli ülkelerinden birisinin baÅŸkonsolosluÄŸuna bir kiÅŸinin elini kolunu sallayarak serbestçe girmesi ve sonra yok olmasÄ± gerçekten bütün insanlÄ±k vicdanÄ±nÄ± kanatan aÄŸÄ±r bir suçtur. Ä°nÅŸallah hala ümit ediyoruz ki bir ÅŸekilde SayÄ±n KaÅŸÄ±kçÄ±'ya canlÄ± ÅŸekilde ulaÅŸÄ±lÄ±r. Ama görülen o ki emareler öyle gösteriyor ki ortada son derece vahim bir durum var. Åžundan herkesin, dünya kamuoyunun emin olmasÄ± lazÄ±m. Türkiye olarak ortaya çÄ±kacak en ufak bir detayÄ± atlamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, örtmeyeceÄŸimizi, dünya kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, bu bilgiler kesinleÅŸtikçe de bu soruÅŸturmanÄ±n detaylarÄ±nda ne gerekiyorsa onun yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n bilinmesini isteriz. Ä°çimiz kan aÄŸlÄ±yor, kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸil."

KurtulmuÅŸ, Suudi Arabistan konsolosunun konutunda arama yapÄ±lmadan Türkiye'den ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n soru iÅŸareti yaratÄ±p yaratmadÄ±ÄŸÄ± sorusu üzerine ise "Arama kararÄ± yok. Åžüpheli konumuna düÅŸmemiÅŸ. Türkiye'nin onu bir ÅŸekilde durdurup, 'hayÄ±r, gidemezsin' deme imkanÄ±n uluslararasÄ± hukuk bakÄ±mÄ±ndan olmadÄ±ÄŸÄ± bir süreçte yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸ. Bu detayÄ± atlamamalÄ±yÄ±z." dedi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 13:46

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