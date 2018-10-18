AKP'li KurtulmuÅŸ'tan 'ittifak' aÃ§Ä±klamasÄ±

AKP Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ: SeÃ§imin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini bir ÅŸekilde neticelendirmiÅŸ oluruz.

AKP Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ AKP ve MHP arasÄ±ndaki ittifak görüÅŸmelerine dair, "GörüÅŸmeler, müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceÄŸini ümit ediyorum" ifadesini kullandÄ±.

KurtulmuÅŸ, "Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüÅŸmelerini bir ÅŸekilde neticelendirmiÅŸ oluruz" dedi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 12:22

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