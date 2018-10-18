AKP'li KurtulmuÅŸ'tan 'ittifak' aÃ§Ä±klamasÄ±

FotoÄŸraf: DHA

AKP'li KurtulmuÅŸ'tan 'ittifak' aÃ§Ä±klamasÄ±

    • 18 Ekim 2018 12:17

    AKP Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ: SeÃ§imin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini bir ÅŸekilde neticelendirmiÅŸ oluruz.

    AKP Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ AKP ve MHP arasÄ±ndaki ittifak görüÅŸmelerine dair, "GörüÅŸmeler, müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceÄŸini ümit ediyorum" ifadesini kullandÄ±. 

    KurtulmuÅŸ, "Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüÅŸmelerini bir ÅŸekilde neticelendirmiÅŸ oluruz" dedi. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 12:22
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