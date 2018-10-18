CHP'de adaylar netleÅŸiyor

CHP'de yerel seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼recinde aday deÄŸerlendirmelerinde sÃ¼rpriz isimlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

CHP'de, yerel seçimler öncesinde anketler ve aday deÄŸerlendirmeleri yapÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bazÄ±larÄ± "sürpriz" olmak üzere çok sayÄ±da ismin belirlendiÄŸi ifade ediliyor.

Partinin Ankara örgütünün aday tespiti amacÄ±yla üyelere sorma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, Antalya'da MuratpaÅŸa Belediye BaÅŸkanÄ± Ümit Uysal, Bolu'da milletvekili Tanju Özcan isimleri öne çÄ±ktÄ±.

AA'nÄ±n haberine göre CHP'de, Ankara için iki isim öne çÄ±kÄ±yor. Bunlardan ilki geçen seçimde de CHP'nin adayÄ± olan Mansur YavaÅŸ, diÄŸer isim ise Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun baÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Cengiz Topel YÄ±ldÄ±rÄ±m. Mansur YavaÅŸ'Ä±n adaylÄ±kta öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bilinirken, il örgütünün bu isme temkinli yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun, Ä°zmir için NarlÄ±dere Belediye BaÅŸkanÄ± Abdül Batur'u düÅŸündüÄŸü ifade ediliyor.

CHP'nin Edirne'de Recep Gürkan, AydÄ±n'da Özlem ÇerçioÄŸlu, EskiÅŸehir'de YÄ±lmaz BüyükerÅŸen, Hatay'da Lütfü SavaÅŸ, MuÄŸla'da TekirdaÄŸ BüyükÅŸehir Belediyesinde Genel Sekreter olan Oral Karakaya'yÄ± aday göstermesine kesin gözüyle bakÄ±lÄ±yor.

BalÄ±kesir'de milletvekili Ahmet AkÄ±n, Kocaeli'de milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan, Mersin'de eski Kültür BakanÄ± Ä°stemihan Talay, Adana'da Seyhan Belediye BaÅŸkanÄ± Zeydan Karalar, Bursa'da Nilüfer Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Bozbey de öne çÄ±kan diÄŸer isimler arasÄ±nda bulunuyor.

CHP'nin UÅŸak anketlerinde iÅŸ adamÄ± AsÄ±m KalelioÄŸlu, Zonguldak'ta eski milletvekili Harun AkÄ±n ismi öne çÄ±ktÄ±.

CHP, seçim kampanyasÄ±nÄ± geçen hafta düzenlenen belediye baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±yla baÅŸlattÄ±. CHP'de, aday adaylÄ±ÄŸÄ± için son baÅŸvuru tarihi, kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ± hariç, 19 Ekim olarak açÄ±klandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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