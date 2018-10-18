Sosyal medya fenomeni Simge BarankoÄŸlu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Simge BarankoÄŸlu'nun Youtube videosundan ekran görüntüsü.

Sosyal medya fenomeni Simge BarankoÄŸlu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

    • 18 Ekim 2018 11:27

    'Korktun mu' videolarÄ± ile Ã¼nlenen Simge BarankoÄŸlu, elektronik sigara reklamÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    Instagram'da "Örümcek! Korktun mu?", "YÄ±lan! Korktun mu?" videolarÄ±yla fenomen olan 23 yaÅŸÄ±ndaki Simge BarankoÄŸlu gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    BarankoÄŸlu'nun sosyal medyada satÄ±ÅŸÄ± yasak olan elektronik sigaralarÄ±n reklamÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

    Simge BarankoÄŸlu'nun Instagram'da 640 bin takipçisi bulunuyor. (HABER MERKEZÄ°)

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 11:35
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