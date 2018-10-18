ABD cimnastiÄŸindeki taciz skandalÄ±

ABD Olimpiyat Cimnastik TakÄ±mÄ±'nÄ±n eski doktoru Larry Nassar davasÄ±nda suÃ§lu bulunan ABD Cimnastik Federasyonunun eski baÅŸkanÄ± Steve Penny tutuklandÄ±.

Cinsel taciz gerekçesiyle 300 yÄ±ldan fazla hapis cezasÄ± alan ABD Olimpiyat Cimnastik TakÄ±mÄ±'nÄ±n eski doktoru Larry Nassar'Ä±n yargÄ± sürecini delilleri karartarak engellediÄŸi gerekçesiyle ABD Cimnastik Federasyonunun eski baÅŸkanÄ± Steve Penny'nin tutuklanmasÄ±na karar verildi

Tennessee eyaletinde görülen davaya, cinsel taciz nedeniyle 300 yÄ±ldan fazla hapis cezasÄ± alan Nassar'a iliÅŸkin delilleri ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla dahil edilen Penny'nin, tutuklanmasÄ±na karar verildi.

YaÅŸanan skandal nedeniyle ABD Cimnastik Federasyonundaki baÅŸkanlÄ±k görevinden geçen yÄ±l istifa etmek zorunda kalan Penny, suçlu bulunmasÄ± halinde 2 ile 10 yÄ±l arasÄ±nda hapis ve 10 bin dolara kadar para cezasÄ± alacak.

Doktor Nassar, 1998-2015 yÄ±llarÄ±nda tÄ±bbi tedavi uyguladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 150'den fazla ufak yaÅŸtaki sporcuya cinsel tacizde bulunduÄŸu gerekçesiyle suçlu bulunmuÅŸ ve ayrÄ± görülen davalarÄ±n ardÄ±ndan 300 yÄ±ldan fazla hapis cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Penny ise federasyon merkezinde Nassar'a aleyhine kullanÄ±labilecek dosyalarÄ± dava sÄ±rasÄ±nda ortadan kaldÄ±rarak yargÄ± sürecini engellemeye çalÄ±ÅŸmakla suçlanÄ±yor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 11:15

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