Meteoroloji 5 il iÃ§in uyardÄ± (18 Ekim)

Meteoroloji, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, BingÃ¶l ve AdÄ±yaman iÃ§in toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Bingöl, Tunceli ve AdÄ±yaman'Ä± kapsayan bölgede, yarÄ±n sabaha kadar yer yer saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ olmasÄ± bekleniyor.

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen 5 ilde, rüzgarlarÄ±n güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölge genelinde toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± dolayÄ±sÄ±yla yaÅŸanabilecek hava kalitesinde ve görüÅŸ mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± ilgililer ve vatandaÅŸlarÄ±n tedbirli olunmasÄ± istendi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 10:50

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