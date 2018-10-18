Mahkemeden emsal karar: Eyleme katÄ±ldÄ± diye bursu kesemezsin

Mahkeme, eyleme katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bursu kesilen Ã¶ÄŸrencinin baÅŸvurusunu haklÄ± buldu.

Ankara 10. Ä°dare Mahkemesi, eyleme katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için bursu kesilen öÄŸrencinin baÅŸvurusunu haklÄ± buldu. Mahkeme kararÄ±nda, "Ä°darece iddia edildiÄŸi üzere eylemin anarÅŸi ve terör eylemleri kapsamÄ±nda ya da öÄŸrenim özgürlüÄŸünü ihlal edici direniÅŸ, boykot, iÅŸgal ve bunun gibi davranÄ±ÅŸlar kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesine olanak bulunmamaktadÄ±r" dendi.

Ä°smail Saymaz'Ä±n Hürriyet'te yer alan haberine göre EskiÅŸehir'de, bir kafede meydana gelen tacizi protesto eden LGBTÄ°+ üyeleri, 7 KasÄ±m 2017 tarihinde bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Anadolu Üniversitesi'nde okuyan Sena ÇÄ±rak'Ä±n aralarÄ±nda olduÄŸu 11 kiÅŸi açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan daÄŸÄ±ldÄ±.

Polis, basÄ±n açÄ±klamasÄ±na katÄ±lanlar hakkÄ±nda tutanak tuttu. 11 kiÅŸiye valilikten izin almaksÄ±zÄ±n eylem gerçekleÅŸtirdikleri için OHAL Kanunu'na aykÄ±rÄ±lÄ±k suçundan dava açÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan öÄŸrenim kredisi kesilen ÇÄ±rak mahkemeye baÅŸvurdu.

Ankara 10. Ä°dare Mahkemesi, ÇÄ±rak'Ä±n baÅŸvurusunu haklÄ± buldu ve kararÄ± iptal etti. Kararda, eylemin ifade ve toplantÄ± özgürlüÄŸü dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±na dair bir tespitte bulunulmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Mahkeme "ÖÄŸrenim kredisinin kesilmesini gerektiren sebepler arasÄ±nda sayÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±k olmakla beraber, idarece iddia edildiÄŸi üzere eylemin anarÅŸi ve terör eylemleri kapsamÄ±nda ya da öÄŸrenim özgürlüÄŸünü ihlal edici direniÅŸ, boykot, iÅŸgal ve bunun gibi davranÄ±ÅŸlar kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesine olanak bulunmamaktadÄ±r." dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 10:03

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