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FotoÄŸraf: DHA
Rus savaÅŸ gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti
18 Ekim 2018 09:48
Rus DonanmasÄ±'na ait 'Admiral Grigorovich' isimli savaÅŸ gemisi, Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti.
Çanakkale BoÄŸazÄ±'ndan geçen Rus DonanmasÄ±'na ait 'Admiral Grigorovich' isimli savaÅŸ gemisi, Marmara Denizi'ne doÄŸru yol aldÄ±.
Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale BoÄŸazÄ±'na giriÅŸ yapan Rus DonanmasÄ±'nÄ±n 494 borda numaralÄ± 'Admiral Grigorovich' isimli savaÅŸ gemisi, saat 08.45'te Çanakkale önlerine ulaÅŸtÄ±. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazÄ±sÄ± önünden geçen savaÅŸ gemisi, manevra yapÄ±lmasÄ± en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doÄŸru yol aldÄ±.
Rus savaÅŸ gemisinin boÄŸaz geçiÅŸine, güvenlik amacÄ±yla Türk Sahil Güvenlik botu eÅŸlik etti. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 09:57
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