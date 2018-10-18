Rus savaÅŸ gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti

FotoÄŸraf: DHA

Rus savaÅŸ gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti

    • 18 Ekim 2018 09:48

    Rus DonanmasÄ±'na ait 'Admiral Grigorovich' isimli savaÅŸ gemisi, Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti.

    Çanakkale BoÄŸazÄ±'ndan geçen Rus DonanmasÄ±'na ait 'Admiral Grigorovich' isimli savaÅŸ gemisi, Marmara Denizi'ne doÄŸru yol aldÄ±.

    Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale BoÄŸazÄ±'na giriÅŸ yapan Rus DonanmasÄ±'nÄ±n 494 borda numaralÄ± 'Admiral Grigorovich' isimli savaÅŸ gemisi, saat 08.45'te Çanakkale önlerine ulaÅŸtÄ±. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazÄ±sÄ± önünden geçen savaÅŸ gemisi, manevra yapÄ±lmasÄ± en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doÄŸru yol aldÄ±.

    Rus savaÅŸ gemisinin boÄŸaz geçiÅŸine, güvenlik amacÄ±yla Türk Sahil Güvenlik botu eÅŸlik etti. (DHA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 09:57
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