BÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ± meclise sunuldu

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sisteminin ilk bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ± TBMM'ye sunuldu.

2019 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu. Bütçe tasarÄ±sÄ± 23 Ekim salÄ± günü Plan Bütçe Komisyonununda görüÅŸülecek.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesini tasarÄ±sÄ± görüÅŸmeleri, 23 Ekim'de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda baÅŸlayacak. Bütçenin AralÄ±k ayÄ±nda Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

Plana göre gelecek yÄ±l bütçe giderleri 960.9 milyar lira, bütçe gelirleri ise 880.3 milyar lira olacak. Gelirlerin nerdeyse tamamÄ±na yakÄ±nÄ± (756.4 milyar) vergi gelirlerinden oluÅŸturulan bütçenin 80 milyar 616 milyon lira açÄ±k vermesi bekleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

Orta Vadeli Mali Plan: BÃ¼tÃ§e gelecek yÄ±l 80.6 aÃ§Ä±k verecek

Ä°ÅŸsizlik arttÄ±: Enflasyondan sonra ÅŸimdi de iÅŸsizlik belasÄ±

Ä°ÅŸsizlik yeniden Ã§ift hanede: Haziran ayÄ± iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 10,2

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 10:53

www.evrensel.net