Arda Turan'Ä±n "FETÃ–" ile baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lacakÂ 

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, Arda Turan'Ä±n "FETÃ–" ile baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± inceleyeceÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Arda Turan, Emre BelözoÄŸlu, Okan Buruk, Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz hakkÄ±nda Ä°stanbul BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan soruÅŸturma yürütüldüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±.

Vatan gazetesinden Elif AltÄ±n'Ä±n haberine göre, soruÅŸturmanÄ±n “FETÖ terör örgütüne üye olmak”, “Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek” iddiasÄ±yla yürütüldüÄŸü öÄŸrenildi.

Haberde FutbolcularÄ±n örgütle baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve soruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n futbolcularÄ±n ifadelerinin alÄ±nÄ±p alÄ±nmayacaÄŸÄ±na karar vereceÄŸi belirtildi.

Daha önce eski futbolcular Bekir Ä°rtegün, UÄŸur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ä°smail Åžengül, eski milli kaleci Ömer ÇatkÄ±ç hakkÄ±nda ‘silahlÄ± terör örgütü üyeliÄŸi' suçundan 22,5 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Önceki gün görülen duruÅŸmada sanÄ±klar ifadelerinde aralarÄ±nda Emre BelözoÄŸlu'nun da bulunduÄŸu birçok futbolcunun ismini vermiÅŸti.

BaÅŸakÅŸehirli futbolcu Arda'nÄ±n, ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay'la yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kavgadan dolayÄ± 12.5 yÄ±l hapsi isteniyor. Kulübü de 2.5 milyon lira ceza kesmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 10:45

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