Eski milletvekili Oya AkgÃ¶nenÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Eski milletvekili Oya AkgÃ¶nenÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti

    • 17 Ekim 2018 23:52

    Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nden Ankara milletvekilliÄŸi yapan Oya AkgÃ¶nenÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti.

    Eski milletvekili Prof. Dr. Oya Akgönenç'in, akÅŸam saatlerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. Akgönenç'in baÅŸkentteki özel bir hastanede bir süredir kanser tedavisi gördüÄŸü öÄŸrenildi.

    1939'da Ä°zmir'de doÄŸan Akgönenç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'nde eÄŸitim gördü. Amerikan Üniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora programlarÄ±nÄ± tamamlayan Akgönenç, Çukurova Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesinde öÄŸretim üyeliÄŸi görevlerinde bulundu. Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nden Ankara milletvekilliÄŸi yaptÄ±. Akgönenç evli ve 2 çocuk annesiydi. (Ankara/AA)

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 23:59
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