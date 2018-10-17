Eski milletvekili Oya AkgÃ¶nenÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti

Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nden Ankara milletvekilliÄŸi yapan Oya AkgÃ¶nenÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Eski milletvekili Prof. Dr. Oya Akgönenç'in, akÅŸam saatlerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. Akgönenç'in baÅŸkentteki özel bir hastanede bir süredir kanser tedavisi gördüÄŸü öÄŸrenildi.

1939'da Ä°zmir'de doÄŸan Akgönenç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'nde eÄŸitim gördü. Amerikan Üniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora programlarÄ±nÄ± tamamlayan Akgönenç, Çukurova Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesinde öÄŸretim üyeliÄŸi görevlerinde bulundu. Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nden Ankara milletvekilliÄŸi yaptÄ±. Akgönenç evli ve 2 çocuk annesiydi. (Ankara/AA)

Usta fotoÄŸrafÃ§Ä± Ara GÃ¼ler hayatÄ±nÄ± kaybetti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 23:59

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