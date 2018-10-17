Tutuklanan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinden 6'sÄ± tahliye edildi

'KÃ¶le deÄŸiliz' diyerek eylem yaptÄ±klarÄ± iÃ§in tutuklanan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinden 6'sÄ± adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul'daki 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi talebiyle eylem yaptÄ±klarÄ± için 18 Eylül'de tutuklanan 24 iÅŸçiden 6'sÄ± tahliye edildi.

Önce GaziosmanpaÅŸa 2. Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan tutukluluk incelemesinde Selami SarÄ±boÄŸa, Musa KarakuÅŸ, Mehmet Celal Demir, Hasan Çetin, Birkan Topçu ve Bilal Topçu adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edildi.

NE OLMUÅžTU?

2013 yÄ±lÄ±nda ihalesi yapÄ±lan ve “Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi” olarak tanÄ±tÄ±lan 3. havalimanÄ±nda 14 Eylül'de kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±, ücretlerin düzenli ödenmemesini, barÄ±nma ve servis sorununu "Köle deÄŸiliz" diyerek protesto ettikleri için gözaltÄ±na alÄ±nan ve 18 Eylül'de savcÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 28 iÅŸçiden 24'ü tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸçilerin tutuklanmasÄ±na Türkiye ve dünyadan birçok emek ve meslek örgütü tepki göstermiÅŸ, iÅŸçilerin bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± çaÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

'KÃ¶le deÄŸiliz' diyerek eylem yapan 24 havalimanÄ± iÅŸÃ§isi tutuklandÄ±

UluslararasÄ± sendikalar: 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n

EMEP'ten '3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n' kampanyasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 10:35

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