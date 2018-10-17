Nobel Ã–dÃ¼llÃ¼ bilim insanÄ± George Smith'e Ã¶zel bisiklet park yeri

Missouri Ãœniversitesi, bu yÄ±l Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len George Smith iÃ§in Ã¶zel bisiklet park yeri ayÄ±rdÄ±.

ABD'deki Missouri Üniversitesi bu yÄ±l Nobel Kimya Ödülü'ne layÄ±k görülen George Smith için özel bisiklet park yeri ayÄ±rdÄ±.

ABD'de Nobel Ödülü sahiplerinin araçlarÄ± için çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± üniversitelerde özel park yerleri ayrÄ±lÄ±yor ancak Missouri Üniversitesi bu kez farklÄ± bir uygulamaya imza attÄ±.

Missouri Üniversitesinde fahri doktora sahibi olan George Smith, bu ay baÅŸÄ±nda Nobel Kimya Ödülü'nü alan 3 bilim insanÄ±ndan biri oldu.

Üniversite, Smith için bir otomobil park yeri ayÄ±rmak istedi ancak 77 yaÅŸÄ±ndaki bilim insanÄ± iyi bir sürücü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve okula bisikletle gelip gittiÄŸini belirtti. Bunun üzerine üniversite, Smith'e bir bisiklet yeri ayÄ±rdÄ±. Üniversite ilerleyen günlerde bu yerin Smith için ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten bir tabela da asmayÄ± planlÄ±yor.

Smith ve Gregory P. Winter ile bir virüsün bir bakteriyi etkileyerek yeni enzimlerin oluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± "bakteriofaj" olarak tanÄ±mlanan yöntemin geliÅŸtirilmesine katkÄ± saÄŸladÄ±klarÄ± için Nobel Kimya Ödülü'ne layÄ±k görülmüÅŸtü. (New York/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 22:38

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