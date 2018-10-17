KESK Ã¼yleri: EmekÃ§ilerin geliri her geÃ§en gÃ¼n eriyor

Ä°zmir'de KHK ile ihraÃ§ edilen EÄŸitim Sen Ã¼yeleri, iÅŸlerine geri dÃ¶nme talebiyle yaptÄ±klarÄ± eylemin 75'inci haftasÄ±nda KarÅŸÄ±yaka'da bir araya geldi.

Kamu Emekçileri SendikalarÄ± Konfederasyonu’na (KESK) baÄŸlÄ± EÄŸitim ve Bilim Emekçileri SendikasÄ± (EÄŸitim Sen) Ä°zmir 2 No’lu Åžubesi, KHK ile hukuksuz ÅŸekilde ihraç edilenlerin iÅŸlerine geri dönmesi talebiyle yaptÄ±klarÄ± eylemin 75’inci haftasÄ±nda KarÅŸÄ±yaka çarÅŸÄ± giriÅŸinde bir araya geldi. AçÄ±klamaya HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) yöneticileri yanÄ± sÄ±ra çok sayÄ±da kamu emekçisi katÄ±ldÄ±.

‘KRÄ°ZÄ°N BEDELÄ°NÄ° EMEKÇÄ°LER DEÄžÄ°L PATRONLAR ÖDESÄ°N’

Ä°ÅŸlerini gece yarÄ±sÄ± KHK’lerle kazanmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden EÄŸitim Sen 2 Nolu Åžube BaÅŸkanÄ± Hasan Ali KÄ±lÄ±ç, ülkenin birçok yerinde KESK’in “Zamlar geri, MaaÅŸlarÄ±mÄ±z insanca yaÅŸamaya yetecek seviyeye yükseltilsin” talebi ile alanlarda olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. Krizin bedelinin emekçilerin deÄŸil patronlarÄ±n ödemesi gerektiÄŸini söyleyen KÄ±lÄ±ç, “Zam kasÄ±rgasÄ± devam ederken tüm ücretli kesimler gibi kamu emekçilerinin de geliri her geçen gün erimektedir. Ülkeyi bugün uçurumun kÄ±yÄ±sÄ±na sürükleyen çok ülkeli ÅŸirketlerin, emperyalist ülkelerin çÄ±karlarÄ±nÄ± temel alan neoliberal politikalardÄ±r. Ülkeyi bugün içine sürüklendiÄŸimiz girdaptan çÄ±kmanÄ±n yolu ülke kaynaklarÄ±nÄ± sömürenleri, yÄ±llardÄ±r kaptÄ±ÄŸÄ± teÅŸviklere raÄŸmen ne istihdamÄ± ne de üretimi artÄ±rmayan, üstelik konkordato ilan ederek borçlarÄ±ndan kaçmaya çalÄ±ÅŸanlarÄ± deÄŸil, emeÄŸi, emekçileri koruyan politikalarÄ± temel almaktan geçmektedir” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘BÜTÜN SALDIRILARA RAÄžMEN ORTAK MÜCADELE’

KÄ±lÄ±ç, ülkede yaÅŸanan krizin, yÄ±kÄ±mÄ±n faturasÄ±nÄ± emekçi kesimlere, yoksullaÅŸtÄ±rÄ±lan halka mal edilmesinden vazgeçilmesi gerektiÄŸini söyledi. BaÅŸta elektrik ve doÄŸalgaz zamlarÄ± olmak üzere temel ürünlere yapÄ±lan zamlar derhal geri çekilmesi gerektiÄŸini ifade den KÄ±lÄ±ç, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“iÅŸ güvencemizi tamamen ortadan kaldÄ±racak olan düzenlemelerden vazgeçilmelidir. Siyasal ekonomik küresel saldÄ±rÄ±larÄ±n boyutlandÄ±ÄŸÄ± bu günlerde bütün kesimlerle güçlerimizi birleÅŸtirmenin ve birleÅŸik bir mücadeleyi yürüterek yaymanÄ±n zamanÄ±dÄ±r. Bizler hukuksuzluklara karÅŸÄ± mücadele ederek hak ve hakikatin yanÄ±nda durarak, Ä°ÅŸ güvencemize geleceÄŸimize sahip çÄ±karak barÄ±ÅŸ ve demokrasi talebimizden asla vazgeçmeyeceÄŸiz. Hukuksuzca ihraç edilen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iÅŸlerine geri dönene kadar birbirimize kenetlenerek dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± KESK bütünselliÄŸinde büyütüyor, bütün saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± ortak mücadele kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± yineliyoruz.” (Ä°zmir/MA)

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