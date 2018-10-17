FotoÄŸraf: DHA
Adliyedeki gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±na iliÅŸkin bir kiÅŸi tutuklandÄ±
Ä°zmir Adliyesiâ€™ndeki gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan firma sahibi bilinÃ§li taksirle Ã¶lÃ¼me ve yaralanmaya neden olma suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±.
Ä°zmir Adliyesi'ndeki yangÄ±n söndürme tüplerinin bakÄ±mÄ± esnasÄ±nda meydana gelen gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±na iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan taÅŸeron firmanÄ±n sahibi tutuklandÄ±.
Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Ä°zmir Adliyesi'nde bir kiÅŸinin öldüÄŸü gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda yangÄ±n tüplerinin bakÄ±mÄ±nÄ± üstlenen taÅŸeron firmanÄ±n sahibi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi.
Polis ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan firmanÄ±n sahibi A.B, emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. SavcÄ±lÄ±k sorgusu tamamlanan A.B, çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nöbetçi sulh ceza hakimliÄŸince "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasÄ±yla tutuklandÄ±.
Ä°zmir Adliyesi'nde, 11 Ekim'de yangÄ±n söndürme tüplerinin periyodik bakÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda karbondioksit gazÄ± kaçaÄŸÄ± meydana gelmiÅŸ, 29 kiÅŸi hastanelere kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, iÅŸçi Salih AtaoÄŸlu (47) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. (Ä°zmir/AA)
Ä°zmir Adliyesinde gaz kaÃ§aÄŸÄ±: Zehirlenenler var
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 22:06
Ä°zmir Adliyesinde gazdan zehirlenen taÅŸeron iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼