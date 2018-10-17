Halkevleri operasyonuna Adanaâ€™dan tepki: Nafile bir Ã§abadÄ±r

Halkevleri'ne yÃ¶nelik operasyona Adana'da tepki gÃ¶steren kurum ve siyasi parti temsilcileri, 'Krizin faturasÄ±nÄ± halk Ã¶demeyecek' dedi.

Halkevleri'nin Ankara ÅŸubelerine ve ÅŸube baÅŸkanlarÄ±na yönelik operasyona Adana’da tepki gösterildi.

Adana’da Halkevleri'nin çaÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelen KESK’e baÄŸlÄ± sendikalar ile CHP, HDK, EMEP, PSAKD, TÖP-G, üyeleri ve DAD temsilcileri, gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Halkevi Adana Åžube BaÅŸkanÄ± Sultan Karahan, iktidarÄ±n krizin faturasÄ±nÄ± halka kesmek istediÄŸini ve halkÄ± örgütsüz kÄ±lÄ±p milyonlarÄ±n taleplerini bastÄ±rmaya uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Krizin faturasÄ±nÄ± halk ödemeyecek” dedi.

'KRÄ°ZÄ°N FATURASINI HALKA KESMEK Ä°STÄ°YORLAR'

Ülkeyi tarihinin gördüÄŸü en büyük ekonomik krizlerinden birine sürükleyen siyasal iktidarÄ±n, krizin faturasÄ±nÄ± halka kesmek, iktidarÄ±nÄ± kurtarmak için halkÄ± örgütsüz kÄ±lmaya, milyonlarÄ±n taleplerini bastÄ±rmaya uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ede Karahan, “Halkevleri’ne, örgütümüze yönelik saldÄ±rÄ± bu çabanÄ±n bir göstergesidir, ancak nafile bir çabadÄ±r” dedi.

'ZAMLAR GERÄ° ALINSIN'

Toplu iÅŸten çÄ±karmalar yasaklanmasÄ± taleplerini yineleyen Karahan, “Ä°fade, gösteri ve örgütlenme özgürlüÄŸünün önündeki tüm engeller kaldÄ±rÄ±lsÄ±n. Vergi adaletsizliÄŸine son verilsin. Temel gÄ±da maddelerinin ve ilaçlarÄ±n fiyatlarÄ± denetlensin, zam yapÄ±lmasÄ±n. Elektrik, doÄŸalgaz, su ulaÅŸÄ±m gibi temel hizmete yapÄ±lan zamlar geri alÄ±nsÄ±n. Ä°ÅŸsizlik fonunun amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±mÄ± yasaklansÄ±n. Küçük esnaf ve üreticinin borçlarÄ± yapÄ±landÄ±rÄ±lsÄ±n kendi geçimini saÄŸlayacak kadar üreten köylünün banka borçlarÄ± iptal edilsin” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Halkevleri operasyonuna tepki: SaldÄ±rÄ±larÄ± dayanÄ±ÅŸmayla gÃ¶ÄŸÃ¼sleyeceÄŸiz

Ankara'da Halkevleri Ã¼yelerine operasyon

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 22:02

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