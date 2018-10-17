AB Liderler Zirvesi, Brexit oturumuyla baÅŸladÄ±

AB'nin 28 liderinin Brexit konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi Liderler Zirvesi'nin ilk oturumu baÅŸladÄ±.

Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) 28 liderini Brüksel'de bir araya getiren Liderler Zirvesi, Ä°ngiltere'nin birlikten ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n (Brexit) görüÅŸüleceÄŸi ilk oturumla baÅŸladÄ±. Zirve öncesi basÄ±na açÄ±klamalarda bulunan liderler arasÄ±nda kÄ±sa zamanda anlaÅŸma saÄŸlanÄ±p saÄŸlanamayacaÄŸÄ±na yönelik görüÅŸ ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunduÄŸu görüldü.

Liderlere Brexit müzakereleri hakkÄ±nda bilgi verecek AB Komisyonunun Brexit BaÅŸmüzakerecisi Michel Barnier, anlaÅŸma saÄŸlanmasÄ± için yoÄŸun çaba sarf edildiÄŸini ancak henüz bu noktaya gelinmediÄŸini belirterek, “Çok daha fazla zamana ihtiyacÄ±mÄ±z var. Gelecek haftalarda sakin ve sabÄ±rlÄ± bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

‘ANLAÅžMA SAÄžLANABÄ°LECEÄžÄ°NÄ° DÜÅžÜNÜYORUM’

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Avusturya'da geçen ay gerçekleÅŸen Salzburg Zirvesi'nin ardÄ±ndan ayrÄ±lma anlaÅŸmasÄ± ve gelecekteki ortaklÄ±k alanlarÄ±nda önemli ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, “Ben anlaÅŸma saÄŸlanabileceÄŸini düÅŸünüyorum. MasanÄ±n etrafÄ±ndaki herkes anlaÅŸma saÄŸlanmasÄ±nÄ± istiyor. Bu sadece Ä°ngiltere'nin deÄŸil AB'nin de çÄ±karÄ±na uygun bir durum. Åžimdi bu anlaÅŸmayÄ± saÄŸlamanÄ±n tam zamanÄ±” dedi.

May, Kuzey Ä°rlanda ve Ä°rlanda arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r sorununun ise yoÄŸun çabalar harcanarak çözülebileceÄŸini düÅŸündüÄŸünü söyledi.

‘ANLAÅžMA Ä°KÄ° TARAF Ä°ÇÄ°N DE FAYDALI’

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ise Ä°ngiltere'yle iyi iliÅŸkilere destek verdiÄŸini anÄ±msatarak, “AnlaÅŸma saÄŸlanmÄ±ÅŸ olsaydÄ± memnun olurduk. Åžimdilik yüzde 90'Ä±nÄ± saÄŸladÄ±k ancak daha yolumuz var. AnlaÅŸma saÄŸlanmasÄ± iki taraf için de iyi olur” ifadesini kullandÄ±.

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte de görüÅŸmelerde ciddi ilerleme kaydedildiÄŸini ancak Ä°rlanda'nÄ±n sÄ±nÄ±r sorununun hala çözülemediÄŸini ve liderlerin bugün bu konuya odaklanacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

SorunlarÄ±n çözülmesi için birçok seçenek bulunduÄŸuna dikkati çeken Rutte, “Temkinli bir ÅŸekilde iyimserim” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

'ACÄ°LÄ°YET GEREKLÄ°'

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron da saÄŸlanan ilerlemeye iÅŸaret ederek, anlaÅŸma saÄŸlanmasÄ± konusunda ‘aciliyet’ olduÄŸunu söyledi.

“AnlaÅŸma saÄŸlama zamanÄ±” diyen Macron, Ä°rlanda sÄ±nÄ±rÄ± sorunu konusunda ise taviz verilebileceÄŸini dile getirdi.

Ä°rlanda BaÅŸbakanÄ± Leo Varadkar ise “Yeni AB-Ä°ngiltere anlaÅŸmasÄ±nÄ±n müzakeresi iki yÄ±ldan fazla sürebilir. Bu nedenle geçiÅŸ döneminin uzatÄ±lmasÄ± konusunun tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± faydalÄ± olabilir. Ancak bu Ä°rlanda'ya iliÅŸkin sÄ±nÄ±r sorununun çözülmesine alternatif oluÅŸturamaz” deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Varadkar, Ä°rlanda ve Kuzey Ä°rlanda arasÄ±nda ‘sert sÄ±nÄ±rÄ±n’ engellenmesi için yasal güvence saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 21:51

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