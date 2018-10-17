Oyuncu Yaman TÃ¼zcet, Muhsin ErtuÄŸrulâ€™dan uÄŸurlanacak

GeÃ§tiÄŸimiz hafta yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren yÃ¶netmen ve oyun yazarÄ± Yaman TÃ¼zcet iÃ§in cuma gÃ¼nÃ¼ Harbiye Muhsin ErtuÄŸrul Sahnesiâ€™nde tÃ¶ren dÃ¼zenlenecek.

GeçtiÄŸimiz hafta yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren yönetmen, oyun yazarÄ± ve oyuncu Yaman Tüzcet, cuma günü saat 11.00’de Harbiye Muhsin ErtuÄŸrul Sahnesi’nde düzenlenecek törenin ardÄ±ndan topraÄŸa verilecek. 76 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Tüzcet, uzun zamandÄ±r Avustralya’da yaÅŸÄ±yordu.

Tüzcet’in ölüm haberini 11 Ekim’de eÅŸi Günnur Tüzcet, “Üzülerek bildirmek isterim ki sevgili eÅŸim Yaman Tüzcet bugün aramÄ±zdan ayrÄ±ldÄ±. Onu Ä°stanbul’a getiriyorum. Ä°stediÄŸi gibi evim dediÄŸi Muhsin ErtuÄŸrul sahnesinde tören yapÄ±lmasÄ± için” paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurmuÅŸtu.

YAMAN TÜZCET KÄ°MDÄ°R?

1942 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul’da doÄŸan Yaman Tüzcet, konservatuarda “Tiyatro” okudu. Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Åžehir TiyatrolarÄ±’ndan baÅŸlayarak birçok tiyatroda çeÅŸitli roller oynadÄ±. TRT için, 1976’da “DolmuÅŸ Show” ve 1978’de “Minik Dünya”yÄ± yazdÄ±, sundu ve oynadÄ±. 1979’da Avustralya’ya gitti. Melbourne’de 3 Avustralya tiyatrosunda oynadÄ±. Ron Brown’un “The Jury” yapÄ±mÄ±nda baÅŸrol oynadÄ±.

1987’de Türkiye’ye döndü ve TRT 2’ye “Apti ile FatoÅŸ” dizisini yazdÄ±, dizide AyÅŸen Gruda ile baÅŸrolleri paylaÅŸtÄ±lar. Müjdat Gezen, Cenk Koray, AyÅŸen Gruda ile toplu komedi gösterilerinde yer aldÄ±. Kartal Tibet’in “Sosyete Åžaban”Ä±, Tunç BaÅŸaran’Ä±n “Abuzer KadayÄ±f”Ä± gibi çeÅŸitli filmlerde rol aldÄ±. 1999’da Steve Barron’un “Arabian Nights” adlÄ± dizisinde ünlü Ä°ngiliz oyuncu Rufus Sewell ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± oynadÄ±.

2002 yÄ±lÄ±nda Avustralya’ya dönen Tüzcet, “Ekrandaki Mürkçemiz”, “Bir Aktörün Serüvenleri” ve “Ay Mandalina” adlÄ± kitaplarÄ± yayÄ±nlandÄ±. 2009 yÄ±lÄ±ndan itibaren 3 sezon “GeniÅŸ Aile” dizisinde, 2012 yÄ±lÄ±nda Ata Demirer’in “Berlin KaplanÄ±”da rol aldÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 21:37

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