â€˜YÄ±kÄ±lacak Valilik binasÄ±na neden 2 milyarlÄ±k tadilat yapÄ±ldÄ±?â€™

HDP'li Mahmut ToÄŸrul, yÄ±kÄ±lmasÄ± planlanan Gaziantep ValiliÄŸi binasÄ±na 2018'de 2 milyar liralÄ±k tadilat yapÄ±lmasÄ±nÄ±n gerekÃ§esini sordu.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Antep Milletvekili Mahmut ToÄŸrul, taÅŸÄ±nacak Gaziantep ValiliÄŸi'nin yÄ±kÄ±lmasÄ± planlanan binasÄ±na 2 milyar liralÄ±k tadilat yapÄ±lmasÄ±nÄ±n nedenini Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’ya sordu.

2018 yÄ±llÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda valilik binasÄ±nda 2 milyar TL’lik bir harcama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, binanÄ±n boyandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, "açÄ±k kapÄ±" diye bir bölümün yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Åžahinbey Mal MüdürlüÄŸü’nün tamamen yenilendiÄŸini ve Suriyeli mülteciler ile ilgili bir birimin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iddia edildiÄŸini kaydeden ToÄŸrul, Soylu’ya ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

"â– Valilik binasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± Fevzi Çakmak BulvarÄ±’ndaki KarayollarÄ±nÄ±n alanÄ± kaç metrekaredir? Bu alanÄ±n ne kadarÄ±na Valilik binasÄ± inÅŸa edilecektir? KarayollarÄ±nÄ±n mevcut binasÄ± yÄ±kÄ±lacak mÄ±dÄ±r?

â– KarayollarÄ±nÄ±n ÅŸu anda bulunduÄŸu alanda aÄŸaç sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? Valilik binasÄ±nÄ±n buraya yapÄ±lmasÄ±yla birlikte söz konusu alandaki aÄŸaçlarÄ±n akÄ±beti ne olacaktÄ±r?

â– Valilik binasÄ±nda ÅŸu anda hâlihazÄ±rda kaç birim bulunmaktadÄ±r? Valilik için yapÄ±lacak yeni binaya hangi birimler taÅŸÄ±nacaktÄ±r? Valilik binasÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±yla birlikte valilikte yer alan tüm birimlerin tek tek akÄ±beti ne olacak?

â– Valilik binasÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lacaÄŸÄ± 2016 yÄ±lÄ±ndan bu yana bilinmesine raÄŸmen bazÄ± birimler neden valilik binasÄ±nÄ±n içine taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r?

â– Vali yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu açÄ±klamada Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü’nün yerinin hazÄ±r olduÄŸunu söylemektedir. Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü için düÅŸünülen yer neresidir?

â– Valilik binasÄ± içerisinde yer alan DefterdarlÄ±k binasÄ±na FETÖ operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda el konulan Safa Dershanesi'nin yerinin gösterildiÄŸi iddiasÄ± doÄŸru mudur? DefterdarlÄ±ÄŸa tahsil edilmesi düÅŸülen bina içinde bir tadilat yapÄ±lacak mÄ±dÄ±r? YapÄ±lacak ise maliyeti ne kadardÄ±r?

â– Valilik binasÄ± tam olarak ne zaman boÅŸaltÄ±lacaktÄ±r? ValiliÄŸin geçici olarak eski adliye binasÄ±na taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± iddiasÄ± doÄŸru mudur? Geçici süreliÄŸine taÅŸÄ±nÄ±lacak olan eski adliye binasÄ±na tadilat yapÄ±lacak mÄ±dÄ±r? Tadilat yapÄ±lacak ise maliyeti ne kadardÄ±r?

â– Valilik, mevcut binanÄ±n yÄ±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± 2016 yÄ±lÄ±ndan bu yana ifade etmesine raÄŸmen, neden 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda 2 milyar TL’lik bir tadilatÄ±n altÄ±na imza atmÄ±ÅŸtÄ±r?

â– Kamu yararÄ± ilkesi daha uzun vadeli planlar yapÄ±lmasÄ±nÄ± gerektiriyorken, yÄ±kÄ±lmasÄ± düÅŸünülen valilik binasÄ±na iki defa tadilat yapÄ±lmasÄ±nÄ±n nedeni nedir? Tadilat iÅŸleri verildiÄŸi firmalarÄ±n hükümete yakÄ±n olduÄŸu iddialarÄ± doÄŸru mudur?"

VALÄ°LÄ°K TAÅžINACAK

Gaziantep ValiliÄŸi binasÄ±, Kamil Ocak Stadyumu ve çevresinde yapÄ±lacak olan Millet Bahçesi Projesi kapsamÄ±nda BüyükÅŸehir Belediyesi’ne devredilecek. Belediye Meclisi, Valilik binasÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ± ve binanÄ±n Fevzi Çakmak BulvarÄ±’ndaki KarayollarÄ± Bölge MüdürlüÄŸü’ne ait arazinin üzerine yapÄ±lacak bir binaya taÅŸÄ±nmasÄ± için BaÅŸkan Fatma Åžahin’e yetki vermiÅŸti. BinanÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin o dönem açÄ±klama yapan Belediye BaÅŸkanvekili Osman Toprak, “Valilik binasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alan, Millet Bahçesi olarak hazineden ücretsiz devir alÄ±nacak, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da Antep ValiliÄŸi binasÄ± belediye tarafÄ±ndan yapÄ±lacak” diye konuÅŸmuÅŸtu. Vali Ali Yerlikaya ise, 8 AÄŸustos 2016 tarihinde yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu bir açÄ±klamada, valilik binasÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lÄ±p kurumun baÅŸka bir yere taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 20:59

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