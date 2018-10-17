Kocaeli'de bir kedi yakÄ±larak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Kocaeli'nin KÃ¶rfez ilÃ§esindeki boÅŸ bir arazide, yakÄ±larak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ kedi bulundu. Kediyi beslediÄŸini sÃ¶yleyen Sevim KÃ¶se Boztepe 'Bu vahÅŸettir' dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yakÄ±larak öldürülmüÅŸ kedi bulundu.

Olay YukarÄ± Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. KalÄ±cÄ± konutlarda yaÅŸayan Sevim Köse Boztepe tarafÄ±ndan beslenen sokak kedisi, boÅŸ arazide yakÄ±larak öldürülmüÅŸ bulundu.

Sokak hayvanlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Boztepe, "Her gün yiyecek verdiÄŸim kedinin yakÄ±lmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸok yaÅŸadÄ±m. Bu nasÄ±l bir vahÅŸet? Bunu bir insan yapamaz. Bu vahÅŸettir. YazÄ±klar olsun bunu yapanlara. Emniyet güçlerinin buna acilen müdahale etmesi gerekiyor. Bu vahÅŸeti yapanlar bulunmalÄ± ve cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r" dedi. (Kocaeli/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 20:27

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