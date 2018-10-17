Engel tanÄ±mayan filmler Ankaraâ€™da

Engelsiz Filmler Festivali Ankaraâ€™da baÅŸladÄ±. Festival 21 Ekimâ€™de sona erecek.

Kültürel yaÅŸama eÅŸit katÄ±lÄ±mÄ±n saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla hayata geçirilen ve Puruli Kültür Sanat tarafÄ±ndan bu yÄ±l 6’ncÄ± kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali Ankara’da baÅŸladÄ±. Tüm gösterimlerin ve yan etkinlikleri ücretsiz olan festival Goethe Institut Ankara ve ÇaÄŸdaÅŸ Sanatlar Merkezi’nde gerçekleÅŸecek. Festival 21 Ekim’de sona erecek.

Festival, her yÄ±l Türkiye ve dünya sinemasÄ±nÄ±n önde gelen yapÄ±mlarÄ±ndan birçok filmi Sesli Betimleme DerneÄŸi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla göremeyen sinemaseverler için sesli betimleme, duyamayanlar için ise iÅŸaret dili ve ayrÄ±ntÄ±lÄ± alt yazÄ±lÄ± olarak hazÄ±rlatÄ±p görme ve iÅŸitme engelli sinemaseverlerin eriÅŸimine sunmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, ortopedik engelli sinemaseverlere uygun, eriÅŸebilir mekânlarÄ± tercih etmeye dikkat ediyor.

Festival’in Ankara programÄ±nda toplam 38 film, “Engelsiz YarÄ±ÅŸma”, “Türkiye SinemasÄ±”, “Dünyadan”, “Engel TanÄ±mayan Filmler”, “Uzun LafÄ±n KÄ±sasÄ±”, “Çocuklar Ä°çin”, “Sinema Tarihinden”, “Zebra” ve “Otizm Dostu Gösterim” olmak üzere 9 ayrÄ± bölümde gösterilecek.

ENGELSÄ°Z YARIÅžMA

Ulusal ve uluslararasÄ± birçok festivalde yer alan 2017 yapÄ±mÄ± 5 yerli sinema filmi Engelsiz YarÄ±ÅŸma için yarÄ±ÅŸacak. Engelsiz YarÄ±ÅŸma’da bu yÄ±l Pelin Esmer’in yönettiÄŸi “Ä°ÅŸe Yarar Bir Åžey (Something Useful)”, Emre ErdoÄŸdu imzalÄ± “Kar (Snow)”, Tolga Karaçelik’in yönettiÄŸi “Kelebekler (Butterflies)”, Ümit Ünal’dan “Sofra SÄ±rlarÄ±” ve Tayfun PirselimoÄŸlu imzalÄ± “Yol KenarÄ±” filmleri jüri ve sinemaseverlerin beÄŸenisine sunulacak.

Beyazperde’den Nursel Köse, Ramin Matin, Murat Özer ile seyirciler tarafÄ±ndan belirlenen Engelsiz YarÄ±ÅŸma ödülleri, 20 Ekim Cumartesi saat 19.30’da Goethe-Institut Ankara’da gerçekleÅŸecek Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.

ENGELLÄ°LÄ°K TEMALI FÄ°LMLER

Engellilikle ilgili temayÄ± konu alan filmlerden derlenen bu bölümde Barbara Albert‘in 2018 yÄ±lÄ±nda Avusturya Film Ödülleri‘nden 5 ödül aldÄ±ÄŸÄ± filmi “Matmazel Paradis”, dünya prömiyerini Sundance Film Festivali‘nde yapan ve Jüri Özel Ödülü‘ne layÄ±k bulunan yönetmen Jeniffer Brea‘nÄ±n son filmi “Altüst”, Dariusz Kowalski‘nin yönettiÄŸi Sesleri Görmek, Falan Filan, Panik, Benim Gibi Bir KadÄ±n, Girdap, Sessiz Çocuk ve UyanÄ±k ile birlikte 6 kÄ±sa filmden oluÅŸan Engel TanÄ±mayan KÄ±salar‘dan oluÅŸuyor.

OTÄ°ZM DOSTU GÖSTERÄ°M

Otizm spektrum bozukluÄŸu yaÅŸayan çocuk ve gençlerin rahat bir ÅŸekilde film izleyebilmesi amacÄ±yla festivalde ilk kez 2015 yÄ±lÄ±nda hayata geçirilen Otizm Dostu Gösterim köÅŸesinin bu sene konuÄŸu “Orman Çetesi (Les As De La Jungle)” filmi olacak. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 19:38

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