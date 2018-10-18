18 Ekim 2018 04:34
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ekim 2018 01:16

Bir aylık işçiyi asli kusurlu saydılar

Kocaer Haddecilik'te yaşanan iş cinayetinde hayatını kaybeden Serhat Çetin asli kusurlu sayıldı.

Bir aylık işçiyi asli kusurlu saydılar

Fotoğraf: Facebook

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    Dilek OMAKLILAR
    İzmir

    Kocaer Haddecilik’te doğrultma bölümünde çalışırken doğrultmadan çıkan parçanın kasıklarına saplanması sonucu iş cinayetinde hayatını kaybeden Serhat Çetin’in ailesi adalet arayışını sürdürüyor. Bilirkişi raporunda ise işyerinde fiilen yaklaşık 1 ay çalışmasına rağmen Serhat Çetin’e de  ‘asli kusur’ verildi.

    İzmir’deki Kocaer Haddecilik firmasında yaşanan iş cinayetinde hayatını kaybeden Serhat Çetin’in ailesinin Kocaer Haddecilik’e açtığı ceza ve tazminat davasının ilk duruşması görüldü. Dosyada yargılananların sadece işyerinde çalışan işçiler ve vardiya amirleri olduğunu ifade eden ailenin Avukatı Özgür Metin, olayda şirket yöneticilerinin de sorumluluğu olduğunu vurguladı. Avukat Metin “Yargılanan kişilerin şirket yöneticilerinin bilgi ve talimatları dışında hareket etme olanaklarının olmadığı açık. Türkiye’de yaralanmalı ve ölümlü iş kazalarının sayılarının artmasının birçok sebebi bulunmakla birlikte, bu sebeplerden bir tanesi de bu olaylarda gerçek sorumluların yargılanmaması ya da yargılansa dahi bu kişiler hakkında verilen cezaların yeterli olmamasıdır. Bunun örneğini Soma’da ve Torunlar İnşaat’ta da gördük” diye konuştu.

    Metin, ataması yapılmadığı için Manisa’da fabrikada çalışırken iş cinayetinde yaşamını yitiren Hasan Songur’un da bilirkişi raporunda tali kusurlu bulunduğunu da hatırlatarak son dönemlerde bilirkişi raporlarında kazadan zarar gören işçiye de kusur atfetme yönünde uygulamaların olduğunu  belirtti. Metin, “Tarafımızca takip edilen bütün iş kazası dosyalarında tedbirsiz çalışmama hakkı bulunmasına rağmen çalışmaya devam etme vb gibi gerekçelerle mutlaka zarar gören işçiye de kusur atfedildiğini görüyoruz. Oysa TÜİK rakamlarına göre işsiz sayısının 3.5 milyona ulaştığı ve işçilerin yüzde 90’ından fazlasının sendikasız çalıştığı düşünüldüğünde, işçilerin kuralsızlık karşısında işvereni tedbir almaya zorlama ve çalışmama hakkını kullanmalarını beklemek gerçekçi değil. Yine bu olayda da düzenlenen bilirkişi raporunda hayatını kaybeden işçi Serhat Çetin işyerinde fiilen yaklaşık 1 ay çalışmasına rağmen bu işçiye de ‘asli kusur’ verildiğini görüyoruz. Bu tespit hukuka aykırıdır” dedi.

    Serhat Çetin’in ölümüne ilişkin açılan davanın ikinci duruşması ise 6 Aralık 2018 tarihinde görülecek.

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