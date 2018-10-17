FÄ±ndÄ±klÄ± Ã‡aÄŸlayan Vadisiâ€™nde Ã§Ã¶pler halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit ediyor

Rize FÄ±ndÄ±klÄ±'da belediyenin Ã§Ã¶pleri Ã‡aÄŸlayan Vadisi'nde toplamasÄ± bÃ¶lge halkÄ±nÄ± isyan ettirdi: YaÅŸamak istiyoruz, Ã¶lmek deÄŸil!

Selçuk BAÅžAR

UÄŸur AYDIN

Rize

Rize'nin FÄ±ndÄ±klÄ± ilçesinde toplanan çöpler, ÇaÄŸlayan Vadisi'nde dere kenarÄ±na dökülerek depolanÄ±yor. Çöplük alandan çevreye yayÄ±lan kötü kokular bölgede yaÅŸayanlarÄ± rahatsÄ±z ediyor. Kokudan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kamadÄ±klarÄ±nÄ±, pencere dahi açamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten yurttaÅŸlar, çöplüÄŸün kapatÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. FÄ±ndÄ±klÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Adnan Özbalaban, "YapÄ±lan iÅŸ doÄŸru mu? DeÄŸil. Ä°mkansÄ±zlÄ±klardan yapÄ±lan bir ÅŸey. Bunu da çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

DoÄŸu Karadeniz Bölgesi'nde katÄ± atÄ±klarÄ±n düzensiz bertaraf edilmesi, geliÅŸigüzel vahÅŸi depolama yöntemlerinin uygulanmasÄ± uzun süreden bu yana çözülemeyen bir çevre sorunu haline geldi. Rize'nin FÄ±ndÄ±klÄ± ilçesi ÇaÄŸlayan Vadisi'nde, mahallelerden toplanan çöpler belediye tarafÄ±ndan 3 yÄ±ldÄ±r vahÅŸi depolama yöntemi ile ÇaÄŸlayan Deresi kenarÄ±nda biriktiriliyor. Belediye ekipleri, dökülen çöplerin üzerini kapatarak koku yayÄ±lmasÄ±nÄ± önlemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ancak alanda biriken çöplerden çevreye yayÄ±lan kötü kokular bölgede yaÅŸayanlarÄ± rahatsÄ±z ediyor. Kokudan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kamadÄ±klarÄ±nÄ±, pencere dahi açamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten yurttaÅŸlar, çöplüÄŸün kapatÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

'KOKUDAN EVDE DURAMIYORUZ'

Rize ÇaÄŸlayan Vadisine dökülen çöpler yöre halkÄ±nÄ± isyan ettirdi (FotoÄŸraf: UÄŸur AydÄ±n/DHA)

Çevreye yayÄ±lan kokudan rahatsÄ±z olduklarÄ±nÄ± anlatan Bülent Güven, "Ben bir mahalleli olarak bu çöplerden rahatsÄ±zÄ±m. FÄ±ndÄ±klÄ± Belediyesi baÅŸka bir yer bulamadÄ±, bu çöpleri evimize yakÄ±n yerlere döktü. Biz de kokudan evlerimizde duramÄ±yoruz. Misafirlerim geldi, evimden içeri alamadÄ±m. Çünkü evin içerisi de pis kokuyor, dÄ±ÅŸÄ± da pis kokuyor. Ben ÅŸimdi ne yapayÄ±m? KapÄ±, pencere açamaz olduk. Kokudan evlerimizde duramaz hale geldik" dedi.

‘BÄ°Z BURADA YAÅžAMAK Ä°STÄ°YORUZ, ÖLMEK DEÄžÄ°L’

FÄ±ndÄ±klÄ± Dereleri Koruma Platformu Sözcüsü Hüseyin Acar da insanlarÄ±n yaÅŸam alanÄ±na çöp depolandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek bu çöpün bu alana yakÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Acar, "Dereleri mahvettik, sularÄ±mÄ±zÄ±, topraÄŸÄ±mÄ±zÄ±, havamÄ±zÄ± kirlettik. Biz burada yaÅŸamak istiyoruz, ölmek istemiyoruz. Burada bir yaÄŸmur yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± zaman, derelerden, evimizde bulanÄ±k su akÄ±yor. Biz bunu hak etmiyoruz, bu hizmet deÄŸil. Su insanlarÄ±n yaÅŸam kaynaÄŸÄ±, su vitamindir, hayattÄ±r, kandÄ±r, candÄ±r, ibadettir ve temizliktir. Bu suyun anasÄ±nÄ± aÄŸlatmasÄ±nlar ve bize kulak versinler, bizi çileden çÄ±kartmasÄ±nlar. Gerekirse buradaki halkÄ± buraya toplarÄ±z, FÄ±ndÄ±klÄ±'yÄ± buraya yÄ±ÄŸarÄ±z. Buraya önlem alÄ±nsÄ±n" diye konuÅŸtu.

'ÇÖPLÜÄžÜN YAKININDA Ä°ÇME SUYU KUYUSU VAR'

(FotoÄŸraf: SelçÄ±k BaÅŸar/DHA)

CHP FÄ±ndÄ±klÄ± Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Kadirhan KadÄ±oÄŸlu ise çöp depolanan alanÄ±n içme suyu alÄ±nan dereye çok yakÄ±n bir mesafede olduÄŸunu belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: Bu çöplüÄŸün aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nda bizim su içme kuyumuz var. FarklÄ± kuyular var ama yeterli olmadÄ±ÄŸÄ± zaman bu kuyudan su veriliyor. Bu gördüÄŸünüz bütün alan dere yataklarÄ±. Buradaki arazi sahipleri, yerlerini para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± mutlaka belediyeye veriyordur. Bu alan halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zarar verecek durumda. Evet belediyecilikte en büyük sorun çöp sorunudur, 15 yÄ±ldÄ±r bu sorunu halledemediler. Bu sadece ilçenin durumu deÄŸil, bu sadece mevcut olan AK Partili belediyelerin de çözebileceÄŸi bir ÅŸey deÄŸil, bu topluca halledebileceÄŸimiz bir sorun. Önümüzdeki belediye seçimlerinde, çöp sorununu halledemeyecek hiçbir belediye baÅŸkan adayÄ±, bizden de dahil olmak üzere aday olmasÄ±n. Bu bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r, bunu korumak hepimizin görevidir.

BELEDÄ°YE BAÅžKANI: SEÇÄ°M MALZEMESÄ° YAPILIYOR

Rize FÄ±ndÄ±klÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Adnan Özbalaban (FotoÄŸraf: UÄŸur AydÄ±n/DHA)

FÄ±ndÄ±klÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Adnan Özbalaban da çöplük alanla ilgili tepkiler üzerine açÄ±klamalarda bulundu. Çöp konusunun kendi ilçelerinde olduÄŸu gibi diÄŸer tüm ilçelerde de sorun olduÄŸunu ifade eden Özbalaban, "Bizim gibi küçük ölçekli ilçelerde, bu gibi durumlarÄ±n çözümü zor. Çünkü çöp kimsenin istemediÄŸi, kendisine yaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman itiraz edilen bir ÅŸey. Birkaç uygun yer bulduk. Ä°tirazlar oldu ama bu çöp bir ÅŸekilde dökülecek. Biz bunun çaresini arÄ±yoruz. 5 ilçe belediyesi olarak bir çöp birliÄŸi kurduk. Güzel bir tesis yapmayÄ± planlÄ±yoruz. Åžu anda geçici olarak söylenen yerlere çöpleri döküyoruz. Bizim ÅŸu anda döktüÄŸümüz yerler tarÄ±ma elveriÅŸli alanlara dönüÅŸtü. Haftada 2 defa içme sularÄ±mÄ±z SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan kontrol ediliyor. Bugüne kadar olumsuz bir duruma rastlanÄ±lmadÄ±. Bu durum biraz seçim malzemesi yapÄ±lÄ±yor. 3-4 yÄ±ldÄ±r yapÄ±lan çöp dökme iÅŸleminin bu günlerde gündeme getirilmesi biraz anlamlÄ± geldi. YapÄ±lan iÅŸ doÄŸru mu? DeÄŸil. Ä°mkansÄ±zlÄ±klardan yapÄ±lan bir ÅŸey. Bunu da çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çöpü de toprakla kamufle ediyoruz, üzerini kapatÄ±yoruz. Orada yer altÄ± sularÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor ama orada pompalar çalÄ±ÅŸmÄ±yor. Biz daÄŸlardan gelen suyu ilçemize veriyoruz. Ancak vatandaÅŸ çöpü görmek istemiyor ve haklÄ±lar" ifadelerini kullandÄ±. (DHA)

EMEP Rize FÄ±ndÄ±klÄ± ilÃ§e baÅŸkanÄ±na 'sosyal medya' soruÅŸturmasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 18:47

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