EMEP: Zamda jet olanlar indirimde yoklar!

EMEP: Enflasyonla mÃ¼cadele adÄ±na baÅŸlatÄ±lan indirim kampanyasÄ±nÄ±n fÄ±rsata Ã§evrildi.

Enflasyonla mücadele adÄ±na baÅŸlatÄ±lan indirim kampanyasÄ±nÄ±n fÄ±rsata çevrildiÄŸine dikkat çekerken EMEP Ordu AltÄ±nordu Ä°lçe BaÅŸkanÄ± mücadele görüntüsünün ücret ve maaÅŸlarÄ± düÅŸük tutmaya yönelik oyun olarak deÄŸerlendirdi.

Türkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken, “Dolar 7.21 seviyelerine çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda hemen etiketleri deÄŸiÅŸtirip tüm ürünlerin fiyatÄ±nÄ± yüzde 50’nin üzerinde artÄ±ranlar ÅŸimdi dolar 5.77 seviyelerine gerilediÄŸinde indirim yapmak için aynÄ± hÄ±zla harekete geçmiyorlar. MaÄŸazalarÄ±ndaki tüm ürünlere zam yapanlar ÅŸimdi yalnÄ±zca belli kalemdeki ürünler için yüzde 10 indirim yapÄ±yor. GeçtiÄŸimiz günlerde Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak tarafÄ±ndan açÄ±klanan ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ kampanyasÄ±nÄ± adeta kar kampanyasÄ±na çevirdiler. Zaten bu mücadele kampanyasÄ± baÅŸlamadan önce tüm ürünlere yüzde 50’nin üzerinde zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi yalnÄ±zca belli baÅŸlÄ± ürünlere yüzde 10 indirim yapmak yeterli deÄŸil. Tüm ürünlerde indirime gidilmeli. SatÄ±lmayan ürünlere indirim kampanyasÄ± ile müÅŸteri çekme tekniÄŸi uygulamak doÄŸru deÄŸil. Kimse enflasyonla mücadele üzerinden menfaat saÄŸlamamalÄ±. Enflasyonla gerçekten mücadele etmek için tüm ürünlerde indirim yapÄ±lmalÄ±” diye konuÅŸtu.

Dövizin ateÅŸinin yükseldiÄŸi dönemde tüm ürünlere jet hÄ±zÄ±yla yüzde 50 zam yapanlarÄ±n indirime gitmesi ve kampanyayÄ± ranta çevirmemesi gerektiÄŸini söyledi.

ENFLASYONLA MÜCADELE BÄ°R ALDATMACA

Emek Partisi (EMEP) Ordu AltÄ±nordu Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Yusuf Kaya, açÄ±klanan Enflasyonla Mücadele ProgramÄ±’nÄ±n amacÄ±nÄ±n Ocak ayÄ±nda memurlarÄ±n ve emeklilerin maaÅŸlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ± küçük tutma giriÅŸimi olarak deÄŸerlendirdi.

Kaya, “ElektriÄŸe, doÄŸalgaz üç aydÄ±r her ay yapÄ±lan zamlar, gÄ±da ürünlerinin görülen artÄ±ÅŸlar halkÄ± canÄ±ndan bezdirirken üç aylÄ±k yüzde 10’luk indirim çaÄŸrÄ±sÄ± dalga geçmekten baÅŸka bir anlam taÅŸÄ±mÄ±yor.” dedi.

ÜÇ AY SONRA NE OLACAK?

Kaya kampanyanÄ±n üç aylÄ±k olduÄŸuna dikkat çekerek, “Üç ay sonra ne olacak? Ä°ndirim yapanlar bunun acÄ±sÄ±nÄ± çÄ±karmayacaklarÄ±nÄ±n garantisi var mÄ±? Yüzde on indirim nedeniyle karlarÄ±ndan zarar edenler yapacaklarÄ± zamlarla kayÄ±plarÄ±nÄ± geri alacaklar ve olan emekçilere olacak. Çünkü enflasyon düÅŸük gösterilerek maaÅŸlarÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gereken artÄ±ÅŸtan mahrum olmuÅŸ olacaklar. Hükümet neredeyse haftada bir ekonomik program açÄ±klamasÄ± yaparak krizin yükünü halkÄ±n sÄ±rtÄ±na yÄ±kmaya devam ediyor” tespitini yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 18:16

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