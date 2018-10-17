BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura gÃ¶revini bÄ±rakÄ±yor

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, kasÄ±m ayÄ± sonunda gÃ¶revi bÄ±rakacacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Özel TemsilciliÄŸi görevini 4 yÄ±ldan uzun süredir yürüten Staffan de Mistura, "kiÅŸisel nedenlerden dolayÄ±" görevi kasÄ±m ayÄ± sonunda bÄ±rakacaÄŸÄ±na dair BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi.

BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki geliÅŸmelere iliÅŸkin bilgilendiren de Mistura, "KasÄ±m ayÄ±nÄ±n son haftasÄ± tamamen kiÅŸisel nedenlerle ayrÄ±lacaÄŸÄ±m" dedi.

BM Suriye Özel Temsilcisi olarak 4 yÄ±l 4 ay görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten de Mistura, önünde hala bir ay olduÄŸunu ve anayasa komitesini kurmak için bu son ayÄ± aktif bir ÅŸekilde deÄŸerlendireceÄŸini söyledi.

Anayasa komitesinin en az yüzde 30'unu kadÄ±nlarÄ±n oluÅŸturmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden de Mistura, komitede herhangi bir siyasi tarafÄ±n da hakim olmamasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

KasÄ±m ayÄ±nda anayasa komitesini oluÅŸturmayÄ± umut ettiÄŸini aktaran de Mistura, "güvenilir ve dengeli olmayan bir komite ise kurmayacaÄŸÄ±nÄ±n" altÄ±nÄ± çizdi.

Mistura, Suriye hükümetinin daveti üzerine gelecek hafta Åžam'a gideceÄŸini belirten de Mistura, bu ay sonunda Astana garantörlerini de istiÅŸareler için Cenevre'ye davet edeceÄŸini kaydetti.

STEFFAN DE MÄ°STURA KÄ°MDÄ°R?

25 Ocak 1947'de Stockholm'de doÄŸan Staffan de Mistura, çocukluÄŸunu Capri AdasÄ±'nda geçirdi. Mistura, gençlik zamanlarÄ±nÄ± ise Roma'da bir Cizvit Okulu olan Massimiliano Massimo Enstitüsü'nde geçirdi.

1970'li yÄ±llarda KKTC ve KÄ±brÄ±s sÄ±nÄ±rÄ±nda keskin niÅŸancÄ± tarafÄ±ndan öldürülen bir sivili gördükten sonra, dünya barÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlamak için çalÄ±ÅŸmaya karar verdiÄŸini söylemiÅŸtir.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'deki ilk görevi, 1971'de aldÄ±ÄŸÄ± Dünya GÄ±da ProgramÄ± sorumluluÄŸu oldu.

1997'den itibaren, Irak'ta Güvenlik ve Ä°nsani YardÄ±m alanÄ±nda faaliyetler yürüten Mistura, 1999'da Kosova'da Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸinde Özel DanÄ±ÅŸmanlÄ±k yaptÄ± ve üst düzey görevler aldÄ±.

2009'da Roma'da Dünya GÄ±da ProgramÄ± projelerinde faaliyetler yürüttü ve BM DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na getirildi.

2010'da BM Genel SekreterliÄŸi Özel Temsilcisi oldu ve BM Afganistan YardÄ±m Misyonu direktörlüÄŸüne getirildi.

2011'de Ä°talya'da Mario Monti hükümeti döneminde DÄ±ÅŸiÅŸleri'nde müsteÅŸar olarak atandÄ±.

2014'te ise BM Suriye Özel Temsilcisi oldu ve 2016'da Cenevre'de baÅŸlayan Suriye BarÄ±ÅŸ GörüÅŸmelerinde baÅŸkanlÄ±k görevine getirildi.

Staffan de Mistura, evli ve iki çocuk babasÄ±dÄ±r. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 18:09

www.evrensel.net