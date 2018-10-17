'Refah dÃ¶neminde pay verilmedi, kriz dÃ¶nemindeÂ  fedakarlÄ±k istenemez'

Petrol-Ä°ÅŸ, kriz ve etkilerine iliÅŸkin sendika Ã¼yelerine seslendi.

Kriz ve etkilerine iliÅŸkin sendika üyelerine seslenen Petrol-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ali Ufuk YaÅŸar, refah döneminde patronlar karlarÄ±na kar katarken emekçilerin üzerinde sömürünün arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Åžimdi bizden fedakârlÄ±k yapmamÄ±z istenmemelidir” dedi. Krizle birlikte patronlarÄ±n iÅŸçi aleyhine uygulamalarÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken YaÅŸar, tüm iÅŸçilere hazÄ±rlÄ±klÄ± olma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Üretime ve büyümeye etkilemesiyle birlikte krizin daha fazla hissedileceÄŸine dikkat çeken YaÅŸar, “Sermayedarlar kârlarÄ±nÄ± korumak ve krizde kayba uÄŸramamak için krizin faturasÄ±nÄ± yine emekçilere kesmek isteyecekler” dedi.

Krizin nedeninin Türkiye ekonomisinin bütünüyle dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± durumu olduÄŸunu ifade eden YaÅŸar, “Üretimde çarklarÄ±n dönmesi için ithal hammadde ve ara mal kullanÄ±lmasÄ± gerekmekte, bu durum ithalatÄ± arttÄ±rmaktadÄ±r. Türkiye’nin özel ve kamu olmak üzere toplam dÄ±ÅŸ borcu 2018 yÄ±lÄ± ikinci çeyreÄŸinde 457 milyar dolar düzeyine yükselmiÅŸtir. Ülkemizde hem tüketimin hem de üretim yapÄ±sÄ±nÄ±n ithalata baÄŸÄ±mlÄ± oluÅŸu, dövizdeki yükselmeyle ithal tüketim malÄ± fiyatlarÄ±nÄ±n artmasÄ±na, üretimde ise ithal hammadde ve ara ürün fiyatlarÄ±nÄ±n artmasÄ±na ve bu nedenle yerli üretici fiyatlarÄ±nÄ±n yükselmesine yol açmaktadÄ±r. AyrÄ±ca, ekonominin enerji faturasÄ±nÄ± da kabartmaktadÄ±r” dedi.

REFAH PATRONA SÖMÜRÜ Ä°ÅžÇÄ°YE

Ekonomiye dÄ±ÅŸ kaynak bulunabilen ve çarklarÄ±n döndüÄŸü yÄ±llarda yüksek büyüme oranlarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± refahÄ±n eÅŸit ve adil bir ÅŸekilde daÄŸÄ±tÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken YaÅŸar, emekçilere pay verilmediÄŸi gibi sömürünün daha da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2004 yÄ±lÄ±ndan 2017 yÄ±lÄ±na kadar ki sürede, asgari ücretin reel olarak, milli gelirdeki artÄ±ÅŸa göre yüzde 30 düzeyinde gerilediÄŸini belirtti. Büyümenin istihdam yaratmadÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸsizliÄŸin gerçekte yüzde 20’ler dolayÄ±na geldiÄŸi bilgisini veren YaÅŸar, “Emekçiler o dönemin nimetlerinden faydalandÄ±rÄ±lmadÄ±. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, iÅŸverenler yüksek kârlar elde ederek servetlerini arttÄ±rdÄ±lar. Åžimdi ekonomide mevsim kÄ±ÅŸa dönünce, iÅŸverenler bir yandan hükümetten yapÄ±sal reform talepleriyle sermayeye kolaylÄ±k saÄŸlanmasÄ±nÄ± istiyorlar, bir yandan da iÅŸyerlerinde acil durum önlemlerine baÅŸvurmaya baÅŸlÄ±yorlar. Bugün, iÅŸyerlerinde iÅŸverenlerin önce iÅŸçilik maliyetlerinde tasarrufa gitmesi ve emekçilerden fedakarlÄ±k istemesi kabul edilemez. Hesap ortadadÄ±r, iÅŸçiler geçtiÄŸimiz yÄ±llarda refahtan yeterli payÄ± alamamÄ±ÅŸtÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla ÅŸimdi bizden fedakârlÄ±k yapmamÄ±z istenmemelidir” dedi.

‘HAZIRLIKLI OLMALIYIZ’

PatronlarÄ±n iÅŸçi aleyhine bazÄ± uygulamalara baÅŸvurmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden YaÅŸar, ÅŸöyle devam etti: “YaygÄ±nlaÅŸacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan bu uygulamalara karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olmak zorundayÄ±z. Bu tür giriÅŸimlere karÅŸÄ± tutarlÄ± ve saÄŸduyulu bir tavÄ±r geliÅŸtirmeli, haklarÄ±mÄ±zÄ± ve örgütlülüÄŸümüzü korumaya dönük gerektiÄŸinde mücadeleyi benimseyen bir yaklaÅŸÄ±m geliÅŸtirmeliyiz.

ÖnceliÄŸimiz, örgütlülüÄŸümüzü korumak olmalÄ± ve krizin faturasÄ±nÄ±n iÅŸçilere kesilmesi giriÅŸimlerine karÅŸÄ±, kriz süresince iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n bir seçenek olmaktan çÄ±karÄ±lmasÄ± gerekmektedir. Krizden etkilenen iÅŸyerlerimizde, her bir iÅŸyerimizin özelliklerini de dikkate alarak, ortak tavÄ±r ve politikalar geliÅŸtirmek durumundayÄ±z. Bu dönemde, iÅŸverenlerin kriz fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapmasÄ±na izin veremeyiz.”

Kriz koÅŸullarÄ±nda çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n da bozulduÄŸu ve iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸini riske attÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan YaÅŸar, “SendikamÄ±zÄ±n hem kriz koÅŸullarÄ±nda üyelerimizin haklarÄ±nÄ± korumak ve geniÅŸletmeye dair hem de iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi konusunda etkili politikalar izlemeye devam edeceÄŸini belirtiyorum” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 17:59

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