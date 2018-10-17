ABD: TÃ¼rkiye'ye dair yaptÄ±rÄ±mlar konusunda kÄ±sa sÃ¼rede karar vereceÄŸiz

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± uygulanan yaptÄ±rÄ±mlar konusunda kÄ±sa sÃ¼rede karar vereceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Ankara ziyaretinin ardÄ±ndan, Türkiye’ye karÅŸÄ± uyguladÄ±klarÄ± yaptÄ±rÄ±mlara dair “Bu konuda kÄ±sa süre içinde bir karar vereceÄŸiz” dedi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, Türkiye ziyaretinin ardÄ±ndan açÄ±klamalarda bulundu. Pompeo, ABD tarafÄ±nÄ±n Türkiye'ye karÅŸÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarla ilgili kÄ±sa sürede karar vereceklerini açÄ±kladÄ±.

Bu yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n rahip Andrew Brunson ile ilgili olduÄŸunu söyleyen Pompeo, Brunson’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± sonrasÄ± bunlarÄ±n gözden geçirileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Pompeo, “Bu konuda kÄ±sa süre içinde bir karar vereceÄŸiz” dedi.

ABD yönetimi, Brunson krizi kapsamÄ±nda Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu ve Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almÄ±ÅŸ; Türkiye’den çelik ve alüminyum ithalatÄ±na ek vergiler getirmiÅŸti.

AynÄ± süreçte, Rusya’dan S-300 alÄ±mÄ± ve genel olarak iliÅŸkilerin durumu gerekçe gösterilerek, Türkiye’ye F-35 savaÅŸ jeti teslimatÄ± da askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

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ABD: TÃ¼rkiye'nin Ä°Ã§iÅŸleri ve Adalet BakanÄ±'na yaptÄ±rÄ±m uygulanacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 17:48

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