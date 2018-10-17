Binin Ã¼zerinde konkordato: MaÄŸdur yine iÅŸÃ§iler

Åžirketler borÃ§ bataÄŸÄ±nda olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla konkordato ilan ediyor, olan iÅŸÃ§iye oluyor.

Yasin KOBULAN

Son bir kaç ay içinde binlerce ÅŸirket konkordato ilan etti. Åžirketlerin borç bataÄŸÄ±nda olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla konkordato ilan ettiÄŸine dikkat çeken Avukat Murat Özveri, yine iÅŸçilerin maÄŸdur olduÄŸunu söyledi.

Ekonomik kriz ve borç bataÄŸÄ±na sürüklenen binin üzerinde ÅŸirket son birkaç ay içinde ticaret mahkemelerine konkordato baÅŸvurusunda bulunurken, bunlara yenileri ekleniyor. En son Bursa’da faaliyet gösteren ÅžATO ayakkabÄ± ve 1400 yatak kapasiteli 3 otelin iÅŸletmecisi Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AÅž konkordato talebinde bulundu. Daha önce de 150 satÄ±ÅŸ noktasÄ± bulunan ünlü ayakkabÄ± markasÄ± Hotiç, mücevher alanÄ±nda ön plana çÄ±kan firmalardan biri olan Gilan, KeskinoÄŸlu, akaryakÄ±t daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketi Remoil, marker zincirlerinden Makro Market, Dizayn Boru, OM-AR Tekstil, EminiÅŸ Ambalaj, NALPAS GÄ±da konkordato ilanÄ± etmiÅŸti.

Ä°NÅžAAT ÅžÄ°RKETLERÄ° BAÅžI ÇEKÄ°YOR

Konkordato ilan eden ÅŸirketlerin baÅŸÄ±nÄ± ise, inÅŸaat ÅŸirketleri geliyor. Åžu ana kadar konkordato ilan eden ÅŸirketlerin yüzde 70’e yakÄ±nÄ± inÅŸaat ÅŸirketleri oldu. Ankara merkezli Palet Ä°nÅŸaat ve Ticaret AÅž, önde gelen inÅŸaat ÅŸirketlerinden. Özler Grup, Nafia Ä°nÅŸaat, Ceylan Ä°nÅŸaat, HasoÄŸullarÄ± Hafriyat konkordato ilan eden inÅŸaat ÅŸirketlerinden bazÄ±larÄ±. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yüzde 33 hissedarÄ± uluslararasÄ± Astaldi ÅŸirketi de girdiÄŸi darboÄŸazdan dolayÄ± Roma’da konkordato baÅŸvurusunda bulundu.

HER SEKTÖRDE BAÅžVURU OLDU

Perakende sektörüne sÄ±çrayan konkordato baÅŸvurularÄ±na Borsa Ä°stanbul’daki ÅŸirketleri de etkilenmeye baÅŸladÄ±. Enerji ÅŸirketleri, devletten katkÄ± paylarÄ±nÄ± bir yÄ±ldÄ±r alamayan saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±, yine teÅŸvik primlerini ödemediÄŸi hayvancÄ±lÄ±k ve besicilik ile uÄŸraÅŸanlar, temizlik ve hizmet iÅŸi ile uÄŸraÅŸanlar, araç kiralama ÅŸirketleriyle konkordato listesi uzuyor.

Åžirketlerin yanÄ± sÄ±ra yurttaÅŸlar da konkordato baÅŸvurusunda bulunmaya baÅŸladÄ±. Ekonomik darboÄŸaza giren yurttaÅŸlar, ÅŸahÄ±s konkordatosu ilan ediyor. Ä°lk ÅŸahÄ±s konkordatolarÄ± ise Mersin ve KuÅŸadasÄ±’ndan geldi. Konkordato ilanlarÄ± en çok da ücretlerini alamayan iÅŸçileri maÄŸdur ediyor.

‘Ä°ÅžÇÄ°LER MAÄžDUR’

Åžirketlerin konkordato ilanÄ±nÄ± deÄŸerlendiren avukat Murat Özveri, “Ödeme güçlüÄŸü içerisine düÅŸen ÅŸirketler, borçlularÄ±n icra takibi baskÄ±sÄ±ndan kurtulup toparlanmak için zaman kazanmaya dönük iflas erteleme kararlarÄ± almalarÄ± yasaklandÄ±. Ödeme güçlüÄŸü içine düÅŸen ÅŸirketler bu kez icra iflas yasasÄ±nÄ±n 285- 309 maddeleri arasÄ±nda düzenlenmiÅŸ olan konkordato kurumuna baÅŸvuruyor. AslÄ±nda konkordato borçlu ÅŸirketlerin alacaklarÄ±yla anlaÅŸarak borçlarÄ±nÄ± yapÄ±landÄ±rmalarÄ±na iliÅŸkin bir anlaÅŸmadÄ±r. Borçlu, borçlarÄ±nÄ±n en az yarÄ±sÄ±nÄ± ödemek, kalan borçlarÄ±nÄ± da bir ödeme takvimine baÄŸlamak konusunda alacaklÄ±larÄ±nÄ±n üçte ikisiyle anlaÅŸma yapmaktadÄ±r. YapÄ±lan bu anlaÅŸmanÄ±n herhangi bir borç erteleme anlaÅŸmasÄ±ndan farkÄ± ise, anlaÅŸma konusunda devreye mahkemelerin girmesi ve konkordato kabul edildiÄŸinde bazÄ± istisnalar dÄ±ÅŸÄ±nda borçlu ÅŸirketin kendisine verilen süre içerisinde icra takiplerine karÅŸÄ± korunmaya alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ±dÄ±r” hatÄ±rlatmasÄ±nda bulundu. Åžirketlerin konkordato kararÄ± almÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na iÅŸçilere haklÄ± fesih hakkÄ± vermediÄŸini ifade eden Özveri, konkordato ilanlarÄ± ile yine iÅŸçilerin maÄŸdur olduÄŸunu söyledi. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 17:43

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