CHP Selendi ilÃ§e yÃ¶netimi gÃ¶revlerinden istifa etti

Manisa'da CHP Selendi Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Fikri KaygÄ±sÄ±z ve YÃ¶netim Kurulu'nu oluÅŸturan 10 kiÅŸi, gÃ¶revlerinden istifa etti.

Manisa'da CHP Selendi Ä°lçe Yönetim Kurulu’nda yer alan üyeler görevlerinden istifa etti. Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Fikri KaygÄ±sÄ±z konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "“24 Haziran 2018 Genel ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde tüm Türkiye'de olduÄŸu gibi ilçemizde de CHP oy oranlarÄ±nÄ±n düÅŸmesine raÄŸmen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± oyu yükselmiÅŸtir. Partimizin güçlenmesi adÄ±na deÄŸiÅŸimden yana olmamÄ±z nedeniyle, yerel seçim sürecinde partimizde de birlik ve beraberlik esasÄ±nÄ±n güçlenmesi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n önünün kapanmamasÄ± için CHP Selendi Ä°lçe Yönetim Kurulu ÜyeliÄŸi görevimizden bizler istifa etmiÅŸ bulunmaktayÄ±z" dedi.

KaygÄ±sÄ±z ve yönetiminin, Muharrem Ä°nce'yi genel baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± konusunda desteklediÄŸi öne sürüldü. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 17:06

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