Emek Partisiâ€™nden Flormarâ€™a dayanÄ±ÅŸma ziyareti

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli Ä°l ve Gebze Ä°lÃ§e Ã–rgÃ¼tÃ¼, Flormar iÅŸÃ§ilerine dayanÄ±ÅŸma ziyaretinde bulundu.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) bulunan Flormar fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler Petrol-Ä°ÅŸ’te örgütlenmiÅŸ ve iÅŸten atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DireniÅŸlerini 156. gününde devam ettiren iÅŸçilere EMEP ziyarette bulundu. Okullar açÄ±lmadan iÅŸçilerin çocuklarÄ± için kÄ±rtasiye kampanyasÄ± baÅŸlatan EMEP, ülkenin birçok yerinden gelen malzemeleri 13 Eylül’de iÅŸçi çocuklarÄ±na ulaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bugün ise maddi yardÄ±mda bulunuldu.

Londra’dan DAY-MER, Stuttgart, Hamburg ve Münih’ten DÄ°DF, Hamburg Mücadeleci SendikacÄ±lar Platformu ve Yunanistan’dan akademisyenlerin çeÅŸitli etkinliklerle topladÄ±klarÄ± maddi yardÄ±mÄ± Flormar iÅŸçilerine ulaÅŸtÄ±ran EMEP, iÅŸçilerle dayanÄ±ÅŸmanÄ±n süreceÄŸini belirtti.

EMEP’i alkÄ±ÅŸlar ve ‘YaÅŸasÄ±n sÄ±nÄ±f dayanÄ±ÅŸmasÄ±’ sloganÄ±yla karÅŸÄ±layan Flormar iÅŸçileri, direniÅŸlerine kararlÄ±lÄ±kla devam ediyor.

‘DAYANIÅžMA DÄ°RENÄ°ÅžÄ°N KAZANIMLA SONUÇLANMASI Ä°ÇÄ°N VAR’

Ziyarette konuÅŸan EMEP Kocaeli Ä°l BaÅŸkanÄ± Arzu Erkan, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n uluslararasÄ± birlik ve beraberliÄŸine inandÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, “Avrupa’da bizler gibi alÄ±n teri döken iÅŸçi kardeÅŸlerimizin dayanÄ±ÅŸmasÄ±dÄ±r bu. Flormar’daki kazanÄ±m nasÄ±l Türkiye iÅŸçilerinin kazanÄ±mÄ± olacaksa, dünya iÅŸçilerinin de kazanÄ±mÄ± olacak” dedi.

Ekonomik krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸçilerin kabul etmeyeceÄŸini belirten Erkan, “Ersin Turhanlar, Ä°smail Devrimler hayatÄ±na son vermesin diye, ekonomik krizin faturasÄ±nÄ±n biz emekçilere çÄ±kartÄ±lmamasÄ± için yan yana gelmekten, örgütlenmekten baÅŸka ÅŸansÄ±mÄ±z yok. Bu dayanÄ±ÅŸmanÄ±n kendisi bu direniÅŸin kazanÄ±mla sonuçlanmasÄ± için var. Siz kazandÄ±kça bu ülkenin iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± en temel hakkÄ±nÄ± kazanmÄ±ÅŸ olacak. Patronlara karÅŸÄ± emekçiler dimdik olmayÄ± baÅŸaracak. Biz iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n partisi olarak Flormar’la dayanÄ±ÅŸmayÄ± bir görev olarak görüyoruz. Bu ve benzer dayanÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam edecek. KazanacaÄŸÄ±nÄ±za olan inancÄ±mÄ±z tamdÄ±r” diye konuÅŸtu.

‘EMEK PARTÄ°SÄ° SINIFTAN YANA’

Ziyarette söz alan Petrol-Ä°ÅŸ Gebze Åžube BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åživan KÄ±rmÄ±zÄ±çiçek, “DireniÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk günden beri Emek Partisi bizlerle hem maddi hem de manevi dayanÄ±ÅŸma içerisinde oldu” dedi. 156 gündür direniÅŸte olduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KÄ±rmÄ±zÄ±çiçek, “Emek Partisi’nin kÄ±rtasiye dayanÄ±ÅŸmasÄ± da bizim için çok deÄŸerliydi. Bugün de yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan dostlarÄ±mÄ±zÄ±n bizler için bir araya getirdiÄŸi maddi yardÄ±mÄ± bize ulaÅŸtÄ±rdÄ±lar. YaÅŸayarak öÄŸrendik ki Emek Partisi sÄ±nÄ±ftan yana. 156 gündür burada direniÅŸteyiz, kimin yanÄ±mÄ±zda, kimin karÅŸÄ±mÄ±zda, kimin de görüntü vermek için burada olduÄŸunu çok iyi gördük. Biz kazanacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz, kazanÄ±rsak bütün iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± kazanacak” ifadelerini kullandÄ±. Önceki gün bir karar aldÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KÄ±rmÄ±zÄ±çiçek, “Emek Partisi’nin bizlere ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ihtiyaç fazlasÄ± kÄ±rtasiye malzemelerini Batman’Ä±n Sason ilçesinde bir köy okuluna göndereceÄŸiz, bunun kararÄ±nÄ± iÅŸçi arkadaÅŸlarla birlikte aldÄ±k” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 16:34

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