Fatih AltaylÄ±â€™ya trafik polisine hakaretten soruÅŸturma

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶revli trafik polisine hakaret ettiÄŸi iddiasÄ± Ã¼zerine gazeteci Fatih AltaylÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, görevli trafik polisine hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±na üzerine gazeteci Fatih AltaylÄ± hakkÄ±nda, kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit suçundan soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Gazeteci Fatih AltaylÄ±'nÄ±n dün ÅžiÅŸli'de aracÄ±nÄ± yasak yere park ettiÄŸi için tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öne sürülen trafik polisine hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n, 'kamu görevlisine görevi nedeniyle birden fazla kez hakaret' ve 'tehdit' suçundan baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda, AltaylÄ±'nÄ±n ÅŸüpheli sÄ±fatÄ±yla karakolda ifadesinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Polis merkezi tarafÄ±ndan tutulan evrakta, Harbiye Mahallesi Abdi Ä°pekçi Caddesi üzerinde çok sayÄ±da yasak park anons edilmesi üzerine bahse konu yerde araç içinde sürücüsü bulunmayanlara cezai iÅŸlemlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, araç içerisinde bulunan sürücülerin ise sözlü ÅŸekilde uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Burada ''34 .... ....'' plakalÄ± araç içerisinde bulunan sürücünün, ''AracÄ±n Fatih AltaylÄ±'ya ait olduÄŸunu ceza yazÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi'' akabinde de tüm uyarÄ±lara raÄŸmen aracÄ±n kaldÄ±rmamasÄ± üzerine cezai iÅŸlem uygulandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen evrakta, ''Bu sÄ±rada Fatih AltaylÄ± olay yerine gelerek, 'Araç, hasta bekliyor, insan olsanÄ±z azÄ±cÄ±k halden anlarsÄ±nÄ±z, sizi ÅŸikayet edeceÄŸim, sizi mahvedeceÄŸim' diye tehditlerde bulunmuÅŸ, görevli polis memuru da 'Åžikayet etmek sizin yasal hakkÄ±nÄ±z edebilirsiniz' ÅŸeklinde cevap vermiÅŸtir'' ifadeleri yer aldÄ±.

AltaylÄ±'nÄ±n daha sonra trafik polisine hakaret ettiÄŸi ve bu hakaret içeren ifadeleri bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonuna kaydettiÄŸi, görüntüleri de görevlilere teslim ettiÄŸi aktarÄ±lan evrakta, görevli polis memurunun bu konuyla alakalÄ± olarak polis merkezine müracaata bulunarak AltaylÄ±'dan ÅŸikayetçi olduÄŸu kaydedildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 23:33

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