Yunanistan DiÅŸiÅŸleri BakanÄ±â€™ndan â€˜Makedonyaâ€™ istifasÄ±

Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kocias, hÃ¼kÃ¼met iÃ§erisinde Makedonya isminin kullanÄ±lmasÄ±yla ilgili yaÅŸanan tartÄ±ÅŸma nedeniyle istifa etti.

Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kocias, Makedonya ile isim konusunda hükümette yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan istifa etti. BaÅŸbakanlÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada, BaÅŸbakan Aleksis Çipras'Ä±n Kocias'Ä±n istifasÄ±nÄ± kabul ederek, 3,5 yÄ±llÄ±k görevi için kendisine teÅŸekkür ettiÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada ayrÄ±ca Makedonya ile yapÄ±lan isim konusundaki Prespa anlaÅŸmasÄ±na iliÅŸkin tüm çabalarÄ±n bundan sonra BaÅŸbakan tarafÄ±ndan üstlenileceÄŸi kaydedildi.

Yunan basÄ±nÄ±na yansÄ±yan haberlerde, dün yapÄ±lan kabine toplantÄ±sÄ±nda Savunma BakanÄ± Panos Kammenos ile Kocias arasÄ±nda Makedonya anlaÅŸmasÄ±na iliÅŸkin sert tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Haberlerde, Kammenos'un, Kocias'Ä± Macar asÄ±llÄ± AmerikalÄ± milyarder George Soros'un "adamÄ±" olmakla ve bakanlÄ±ÄŸÄ±n fonlarÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ yönetmekle suçladÄ±ÄŸÄ±, Kocias'Ä±n ise Çipras'Ä±n bu ithamlar karÅŸÄ±sÄ±nda kendisinin arkasÄ±nda durmamasÄ±ndan ve tartÄ±ÅŸmayÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸmasÄ±ndan dolayÄ± öfkelendiÄŸi belirtildi.

Makedonya anlaÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kan ve hükümete bu konuda destek vermeyeceÄŸini ifade eden Kammenos, geçen hafta Washington'a düzenlediÄŸi ziyarette Makedonya ile gerçekleÅŸtirilen isim anlaÅŸmasÄ±na alternatif plan sunduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Kammenos'un hamlesi, baÅŸta Kocias olmak üzere birçok SYRIZA'lÄ± hükümet yetkilisinden tepki toplamÄ±ÅŸtÄ±.

Sol oluÅŸumlarÄ±n birleÅŸimiyle kurulan SYRIZA'nÄ±n üyesi Kocias ve kendisiyle ortak hareket eden milletvekillerinin desteÄŸini çekmesi halinde hükümetin düÅŸebileceÄŸi belirtiliyor. Çipras'Ä±n konuya iliÅŸkin açÄ±klama yapmasÄ± bekleniyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 16:04

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