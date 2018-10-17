3 kat verim elde edilen gÃ¼bre bulundu

DoÄŸu Karadenizâ€™deki kullanÄ±lan kimyasal gÃ¼brenin yerine TEMA VakfÄ± tarafÄ±ndan oluÅŸturulan Ã¶rnek bahÃ§elerde yeni bir organik gÃ¼breleme modeli uygulandÄ±

Kimyasal gübrenin zararlarÄ±ndan topraÄŸÄ± korumayÄ± amaçlayan uygulama ile otlarÄ± kesilen, kazÄ±lan ve tarÄ±m kireci ile iÅŸlendikten sonra geriye kalan lif, sap ve tozlarÄ±ndan oluÅŸan çay atÄ±klarÄ±nÄ±n serildiÄŸi deneme bahçelerinde, 3 kat fazla çay verim elde edildi.

Rize’nin Çayeli ilçesi Senoz Vadisi´ndeki örnek bahçelerde 5 aylÄ±k uygulamanÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± gören üreticiler, yeni üretim modeline yöneldi. UygulamanÄ±n bölgeye yayÄ±lmasÄ± halinde çay tarÄ±mÄ±nda 80 yÄ±ldÄ±r kullanÄ±lan kimyasal gübreden vazgeçilmesi gündeme geldi.

TEMA VakfÄ± Proje Koordinatörü Nevzat Özer, “Bölgede yürüttüÄŸümüz ‘Her Dem Toprak Ä°çin Projesi´ ile çay atÄ±klarÄ±nÄ±n gübre olarak uygulandÄ±ÄŸÄ± bahçelerden verim fÄ±ÅŸkÄ±rÄ±yor” dedi.

4 BÄ°N LÄ°RAYA VARAN EK GELÄ°R

TEMA VakfÄ± Rize Temsilcisi Ahmet Ali Kork, fabrikalardan artan çay atÄ±klarÄ±nÄ± olgunlaÅŸtÄ±rarak kazdÄ±klarÄ± topraÄŸa tarÄ±m kireci ile birlikte uyguladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± dedi: “Çay atÄ±klarÄ± zenginlik içermektedir. DoÄŸaldÄ±r ve bitkinin kendisidir. YapraÄŸÄ±ndan çay elde ediliyor, kalan sapÄ± topraÄŸa geri ekiliyor. 1.5 dönümlük örnek bahçenin bir dönümünde bu çalÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±k. Kalan kÄ±smÄ±nÄ± da ÅŸahit olarak bÄ±raktÄ±k. Sonuç olarak ÅŸunu gördük; üçüncü sürgünde bile 3-4 kata varan bir verim farkÄ± var. Kimyasal gübreyi bile aÅŸan bir verim söz konusu. Biz aslÄ±nda bilinen ÅŸeyleri tekrarladÄ±k. Birçok akademik çalÄ±ÅŸmanÄ±n önerdiÄŸi ÅŸeyleri yaptÄ±k. UyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çok farklÄ± ÅŸeyler deÄŸil ve vatandaÅŸlarda bu farkÄ± gördü. Yoldan geçerken bile fark edilebilecek bir yükseklik farkÄ± var. Umuyoruz ki bütün bölgede, topraÄŸa sahip çÄ±kan, tarÄ±m tekniklerini doÄŸru kullanan bir tarÄ±m ÅŸekliyle organik tarÄ±mdaki verim kaybÄ±nÄ± durdururuz. Üretici sadece bir dönümlük yerde 2 iÅŸ gününü ekstra olarak bu iÅŸe ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, çapa yaparak ve gübresine verdiÄŸinde bu ona verim olarak geri dönecek. Üretici 2 gün çalÄ±ÅŸarak 4 bin liraya varan ek gelire sahip olacak”.

ÜRETÄ°CÄ°LER HEYECANLI

Uygulamaya tanÄ±k olan çay üreticisi Vesile Kork, “Daha önce kimyasal gübre kullanÄ±rken verim iyi geliyordu ama yapÄ±lan bu yeni çalÄ±ÅŸmayla ortaya çÄ±kan verim bizi hayrete düÅŸürdü. Kimyasal gübreden daha verimli ürün ortaya çÄ±ktÄ±. Bu yeni uygulamadan memnunuz ve bizde bahçemizde uygulayacaÄŸÄ±z” dedi.

Güngör Yücel de “Organik tarÄ±ma geçtikten sonra ben kendi tarlalarÄ±mda verim alÄ±yorum. Bu yöntemle verim ve kalitede artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±yor. Bende bu yöntemi uygulayacaÄŸÄ±m” diye konuÅŸtu.

Ali BalcÄ± ise “TEMA VakfÄ± buraya gelip düzenleme yaptÄ±ktan sonra farkÄ± görünce ben de kendi bahçemde aynÄ±sÄ±nÄ± yapmaya baÅŸladÄ±m. YapÄ±lan uygulamanÄ±n bir farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± var. Ürünümüz artacak” ifadelerini kullandÄ±.

Bahçelerinde verimin artacaÄŸÄ±nÄ± belirten Mehmet BaltacÄ± da “Bunun kÄ±ymetli bir ÅŸey olduÄŸunu düÅŸünüyorum. KuruluÅŸlar bazÄ± yöntemler üretiyor ancak bu yöntemlerin sürdürülebilir olup olmamasÄ± noktasÄ±nda bizim kuÅŸkularÄ±mÄ±z vardÄ±. TEMA VakfÄ± burada elini taÅŸÄ±n altÄ±na koydu. Burada bazÄ± çalÄ±ÅŸmalar yürütüyor ve bunu takip ediyor. Bu çok önemlidir. Biz bu çalÄ±ÅŸmalarÄ± görüyoruz ve bu çalÄ±ÅŸmanÄ±n aynÄ±sÄ±nÄ± ben kendi bahçemde yapacaÄŸÄ±m” diyerek projeyi uygulayan ekibe teÅŸekkür etti.

KÄ°MYASAL GÜBRE ZARAR VERDÄ°

DoÄŸu Karadeniz’de, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafÄ±ndan yapÄ±lan çay tarÄ±mÄ±nda 1970´li yÄ±llardan itibaren uygulanan kimyasal gübre sonucu asitleÅŸme oluÅŸan topraklarda verim kaybÄ± oluÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Çaykur tarafÄ±ndan 10 yÄ±ldÄ±r yürütülen proje ile kademeli olarak organik tarÄ±ma geçiÅŸ çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±, 40 bin dekara yakÄ±n arazide organik çay tarÄ±mÄ±na geçildi. Bölgede tartÄ±ÅŸÄ±lan ve zarar veren kimyasal gübrelerden toprak yapÄ±sÄ±nÄ±n arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± amaçlayan organik çay üretimi için çalÄ±ÅŸma yürüten TEMA VakfÄ±, ‘Her Dem Toprak Ä°çin Projesi’ baÅŸlattÄ±. TEMA VakfÄ± tarafÄ±ndan Rize’nin Çayeli ilçesi Senoz Vadisi’nde 1.5 dönüm üzerinde oluÅŸturulan örnek bahçelerde yeni bir organik gübreleme modeli uygulandÄ±. (Rize/DHA)

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