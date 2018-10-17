Beyaz altÄ±n artÄ±k yÃ¼zleri gÃ¼ldÃ¼rmÃ¼yor

Urfa'da Ã§iftÃ§iler, pamuk fiyatÄ± belirsizliÄŸi ve tarÄ±m girdilerindeki artÄ± nedeniyle zarara uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â

Türkiye’de pamuÄŸunun yüzde 50’sinin karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± Urfa topraklarÄ±nda pamuk hasadÄ± baÅŸladÄ±. Çiftçiler, pamuk fiyatÄ± belirsizliÄŸi ve tarÄ±m girdilerindeki artÄ± nedeniyle zarara uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Bozova’nÄ±n Qirik (Örücek) kÄ±rsal mahallesinde, kiraladÄ±ÄŸÄ± 120 dönüm tarla üzerine ekili pamuÄŸunun hasadÄ±nÄ± yapmaya baÅŸlayan çiftçi Mustafa Gökkan, geçtiÄŸimiz yÄ±la oranla bu yÄ±l azalan pamuk fiyatlarÄ±na dikkat çekerek, çiftçiliÄŸin can çekiÅŸtiÄŸini ifade etti.

PAMUK GEÇEN YILDAN UCUZ

Her yÄ±l yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Suruç’tan bölgeye mevsimlik tarÄ±m iÅŸçisi olarak gelip pamuk eken Gökkan, geçen sene 1 dönüm tarladan 700 kilo pamuk topladÄ±klarÄ±nÄ±, yetersiz sulama ve mevsimsel etkilerden kaynaklÄ± bu yÄ±l 1 dönümden ancak 200 kilo pamuk toplayabildiklerini belirtti. Devletin bu yÄ±l pamuk fiyatÄ±nÄ± 4.80 TL olarak belirlediÄŸini, ancak daha sonra bunu 3.80’e revize ettiÄŸini dile getiren Gökkan, “Devlet alÄ±m yapmadÄ±ÄŸÄ± için bu fiyat fabrikalar tarafÄ±ndan serbest piyasaya düÅŸtü. PamuÄŸun fiyatÄ± 2.5 ila 3 lira arasÄ±nda gidip geliyor” dedi.

ÜRETÄ°M MALÄ°YETÄ° ÇOK ARTTI

PamuÄŸun artÄ±k serbest piyasaya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, girdi fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n çiftçiyi zarara uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Gökkan, “Biz buradan bir kamyon pamuÄŸu Urfa’ya gönderdiÄŸimiz zaman bin TL ücret ödüyoruz. Ä°ÅŸçi, kamyonet, mazot parasÄ± derken bize bir ÅŸey kalmÄ±yor. 1 ton gübre 3 bin 500 lira olmuÅŸ. Ä°laç serpiyoruz, bin TL. AnlayacaÄŸÄ±nÄ±z zarardayÄ±z. Mazotun litresi 4 liraydÄ±, bu sene 6,5 oldu. Geçen sene gübre bin 500 lira olan gübrenin tonu, bu yÄ±l 3 bin 500 lira. Geçen ilaç için 150 TL masraf olurken, bu sene 600 TL oluyor. Ä°çine pamuk konan çuvallarÄ±n tanesini 5 TL alÄ±yorduk, bu yÄ±l 12.5 TL. PamuÄŸu kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman gelir gideri karÅŸÄ±lamÄ±yor” dedi.

KÄ°RA ÖDEYEMEZ HALE GELDÄ°K

Bir yÄ±l boyunca tarlalarda çocuklarÄ±yla birlikte ev kiralayÄ±p pamuk iÅŸi yaptÄ±klarÄ±nÄ±, ancak kiraladÄ±ÄŸÄ± evin dahi parasÄ±nÄ± ödeyemez duruma geldiÄŸini söyleyen Gökkan, “Ev sahibi akrabam diye kirada yardÄ±mcÄ± oluyor. Sene bitince piÅŸman bir ÅŸekilde evimize dönüyoruz. OkumadÄ±k, bir tek çiftçilikten anlÄ±yoruz. O da ölmüÅŸ durumda. Oysa pamuÄŸu hak ettiÄŸi fiyata satsam, iÅŸçilerime daha fazla para veririm. Her Pazartesi fabrikatörler Urfa’da toplanÄ±yor. PamuÄŸun fiyatÄ±nÄ± düÅŸürdükçe düÅŸürüyorlar” dedi.

KAYYIM GELDÄ° SU GÄ°TTÄ°

Daha önce seçimle göreve gelen sulama birliklerine kayyÄ±m atanmasÄ±yla birlikte sulama sorunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Gökkan, “10 yÄ±ldÄ±r bu iÅŸi yapÄ±yorum. Hiçbir sene su sorunu yaÅŸamadÄ±k. Kayyumun gelmesiyle birlikte sular da kesildi. 500 dönüm pamuÄŸumdan verim alamadÄ±m. Bize tarÄ±msal destekleme veriyorlar. Ancak destekleme su parasÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamÄ±yor. Geçen yÄ±l 300 dönüm için 90 bin TL ödeme yaptÄ±m. AldÄ±ÄŸÄ±m destekleme 100 bin lira. Bu pamuÄŸu destekleme için ekiyorum. Ancak bana bir ÅŸey kalmÄ±yor. Bu desteklemeyi Eylül ayÄ±na kadar alamÄ±yorum. 90 bin elektrik borcunun önüne geçiyor. Bana kalan 10 bin, onu da ancak Eylül’de alÄ±yorum” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Urfa/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 15:14

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