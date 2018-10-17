'Ankara'da kiÅŸi baÅŸÄ±na bir buÃ§uk ton asfalt dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor'

HDP Ankara Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu, baÅŸkentin sorunlarÄ± ve yaklaÅŸan yerel seÃ§imlere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

BaÅŸkentin sorunlarÄ±na deÄŸinerek, yerel seçime iliÅŸkin mesajlar veren HDP Ankara Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu, Ankara'nÄ±n betonlaÅŸmasÄ±na iliÅŸkin çarpÄ±cÄ± veriler açÄ±kladÄ±. KerestecioÄŸlu, “Ankara’da kiÅŸi baÅŸÄ±na dökülen asfalt bir buçuk ton” dedi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu, Meclis'te düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda baÅŸkentin sorunlarÄ± ve yaklaÅŸan yerel seçimlere iliÅŸkin konuÅŸtu.

KerestecioÄŸlu, Ankara'daki belediyecilik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. AnkaralÄ±lar için belediyeciliÄŸin sadece bir imar artÄ±ÅŸÄ±ndan ibaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KerestecioÄŸlu, “AnkaralÄ±lar hafriyat kamyonunun sokaklarda görmekten, her sene asfalt dökülmesinden, kentsel dönüÅŸüm diyerek deprem bölgesi olmayan bir kentte sürekli inÅŸaattan bÄ±ktÄ±." dedi.

BUÄžDAYIN 4 KATI ÇÄ°MENTO ÜRETÄ°LÄ°YOR

Türkiye'deki betonlaÅŸmaya iliÅŸkin çarpÄ±cÄ± veriler açÄ±klayan KerestecioÄŸlu, “Türkiye’de kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen buÄŸday üretimi ne kadar? YaklaÅŸÄ±k olarak 250 kg, yani çeyrek ton. Peki Türkiye’de kiÅŸi baÅŸÄ±na çimento üretimi ne kadar? YaklaÅŸÄ±k bin kilo, yani bir ton. Peki Ankara’da kiÅŸi baÅŸÄ±na dökülen asfalt ne kadar? Bir buçuk ton. Sadece 2013 yÄ±lÄ±nda BüyükÅŸehir ve ilçe belediyeleri yaklaÅŸÄ±k 7,5 milyon ton asfalt döktüler. Yani ülkede kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen buÄŸday çeyrek ton, çimento bir ton ve AnkaralÄ±lara düÅŸen asfalt 1,5 ton!” diye konuÅŸtu.

ASKÄ°'NÄ°N 3 MÄ°LYARI VAR AMA KIZILIRMAK SUYUNU Ä°ÇÄ°RÄ°YOR

Ankara'da belediyelerin yüksek bütçelerine raÄŸmen yeterli hizmet vermediÄŸini anlatan KerestecioÄŸlu, Ankara BüyükÅŸehir Belediyesinin 8 milyar TL, Çankaya Belediyesi’nin 860 milyon TL, Mamak’Ä±n 475 milyon TL, Yenimahalle’nin 460 milyon TL bütçesi olduÄŸunu söyledi. Bu kadar parayla baÅŸkentin çöpünü ayrÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±klarÄ±nÄ±, sokaklarÄ± çocuklara kapattÄ±klarÄ±nÄ±, hafriyat kamyonlarÄ±nÄ±n ortalÄ±kta fink attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KerestecioÄŸlu, “ASKÄ°’nin 3 Milyar TL bütçesi var ve aylardÄ±r KÄ±zÄ±lÄ±rmak suyunu musluklara veriyor. EGO’nun 1 milyar TL’lik bütçesi var ve bu bütçe ile kentte ücretsiz toplu taÅŸÄ±maya bile geçilebilir ama belediye otobüsleri dolmuÅŸlar kadar bile yolcu taÅŸÄ±mÄ±yor” dedi.

ULAÅžIM EVE DEÄžÄ°L, AVM'YE GÖRE

AyrÄ±ca TÜÄ°K'in verilerine göre 1000 kiÅŸi baÅŸÄ±na düÅŸen AVM alanÄ±nda, 284 metrekare ile Ankara'nÄ±n diÄŸer illeri geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken KerestecioÄŸlu, baÅŸkentin AVM'de birincilikle övündüÄŸünü söyledi. Son 15 yÄ±lda derinleÅŸen bu AVM kültürünün kentin özgün karakterini, dokusunu kaybetmesinin yanÄ± sÄ±ra tüketim merkezli, eÅŸitsizlikleri derinleÅŸtiren bir hayat anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± da halka dayattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KerestecioÄŸlu, “Bu AVM kültürü öyle bir ÅŸeye dönüÅŸtü ki ulaÅŸÄ±m ve toplu taÅŸÄ±ma hizmetleri kent sakinlerinin barÄ±nma, iÅŸ gücüne katÄ±lma eÄŸilimleri ve ihtiyaçlarÄ±na göre deÄŸil, AVMlere kolay ulaÅŸÄ±m saiklerine göre belirlenir oldu” dedi.

'Ä°MAR DEÄžÄ°L, Ä°NSAN VE DOÄžA DÄ°YECEÄžÄ°Z'

Önümüzdeki yerel seçimin AnkaralÄ±lar için kimin partisinin imar artÄ±ÅŸÄ± yapacaÄŸÄ±na karar vereceÄŸi bir seçim olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten KerestecioÄŸlu, imar artÄ±ÅŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bir belediyecilik için seçimlerde çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± söyledi. Bu seçimi “imar artÄ±ÅŸÄ±” diyenlerle “insan ve doÄŸa” diyenlerin seçimi haline getireceklerini dile getiren KerestecioÄŸlu, bu seçimde muhalif olduÄŸu halde hala imar artÄ±ÅŸÄ± ile iktidarÄ±n ekmeÄŸine yaÄŸ sürenlerden olmayacaklarÄ±nÄ± söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 15:02

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