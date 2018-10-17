Eski yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yeleri hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

â€˜FETÃ–â€™ Ã¼yeliÄŸi iddiasÄ±yla ihraÃ§ edilen ve haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan yÃ¼ksek yargÄ± mensuplarÄ±nÄ±n yargÄ±lamasÄ±na bugÃ¼n devam edildi.

‘FETÖ’ üyeliÄŸi iddiasÄ±yla meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, YargÄ±tay, DanÄ±ÅŸtay ile Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

Ä°lk derece mahkemesi sÄ±fatÄ±yla YargÄ±tay 9. Ceza Dairesince, YargÄ±tay ek binadaki salonda görülen duruÅŸmada, eski YargÄ±tay üyesi Ramazan Bayrak yeniden hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Bayrak, duruÅŸmaya tutuklu bulunduÄŸu cezaevinden Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmada sanÄ±k hakkÄ±nda ifade veren eski YargÄ±tay üyesi Mustafa SarÄ±çam ile örgütte ‘genel sohbetçi’ olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Nesip YÄ±lmaz, tanÄ±k olarak dinlendi. TanÄ±k YÄ±lmaz, örgütün 2014 yerel seçimlerinde istediÄŸi sonucu alamamasÄ± üzerine moral, motivasyonu artÄ±rmak için mahrem yapÄ± üyelerine yönelik sohbet toplantÄ±larÄ± düzenlendiÄŸini, bu kapsamda kendisinin de yoÄŸun ÅŸekilde örgüt üyelerine sohbet verdiÄŸini söyledi.

YargÄ± üyelerinin de bu toplantÄ±lara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden YÄ±lmaz, ekrandan gördüÄŸü sanÄ±k Ramazan Bayrak'Ä± hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bunun üzerine YÄ±lmaz'a daha önce teÅŸhis ettiÄŸi fotoÄŸraflar gösterildi ancak sanÄ±ÄŸÄ±, bu fotoÄŸraflardan da tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YÄ±lmaz, emniyette binlerce fotoÄŸrafa baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle yanlÄ±ÅŸlÄ±k olabileceÄŸini dile getirdi.

Eski YargÄ±tay üyesi Mustafa SarÄ±çam ise sanÄ±kla 1995'te aynÄ± ilde bir yÄ±l kadar görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu dönemde ilçelerden hakim, savcÄ±larla sohbet toplantÄ±larÄ±nda bir araya geldiklerini, toplantÄ±lara sanÄ±k Bayrak'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Bu toplantÄ±lardaki sohbetlerin dini içerikli olduÄŸunu anlatan SarÄ±çam, belli bir grup sorumlusu bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, toplantÄ±larda Said Nursi ve Gülen'in kitaplarÄ±nÄ±n okunduÄŸunu, kendisinin hiç himmet vermediÄŸini ancak diÄŸerlerinin verip vermediÄŸini bilmediÄŸini kaydetti.

Daha sonra söz verilen sanÄ±k Bayrak, tanÄ±k ifadelerine karÅŸÄ± daha sonra beyanda bulunmak istediÄŸini dile getirdi. Bayrak, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± bulunduÄŸunu, doÄŸuÅŸtan kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu söyleyerek tahliyesini istedi.

Verilen aranÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyeti, sanÄ±ÄŸÄ±n tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. DuruÅŸma, 17 AralÄ±k'a bÄ±rakÄ±ldÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 14:44

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