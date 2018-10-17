â€˜Cezaevinde mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re uygulama deÄŸiÅŸiyorâ€™

Avukat Tugay Bek: Tarsus Kampus Cezaevinde keyfi uygulamalar yapÄ±lÄ±yor, mÃ¼dÃ¼rler derebeyi gibi davranÄ±yor.

Tarsus Kampus Cezaevi içinde bulunan her bir cezaevinde farklÄ± keyfi uygulamalarÄ±n olduÄŸuna iÅŸaret eden Avukat Tugay Bek, müdürlere mevzuattan öteye kiÅŸisel inisiyatif için alan bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Tarsus Kampus Cezaevi, son dönemde hak ihlalleriyle gündeme geliyor. 5 bin tutuklu kapasiteli olan cezaevinde yaÅŸanan hak ihlallerini Avukat Tugay Bek deÄŸerlendirdi.

Kampüs içinde bulunan 6 cezaevinin yönetiminin de uygulamalarÄ±nÄ±n da farklÄ± olduÄŸunu söyleyen Bek, müdürlerin adeta derebeyi gibi davrandÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Cezaevi müdürlerine hukuk tanÄ±maz bir ÅŸekilde mevzuattan öteye kiÅŸisel inisiyatifleri için son derece geniÅŸ bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ. Her müdürün kendi kafasÄ±na göre davrandÄ±ÄŸÄ± bir cezaevi görüyoruz” dedi.

UYGULAMALAR MÜDÜRE GÖRE DEÄžÄ°ÅžÄ°YOR

Avukat olarak da her bir cezaevinde farklÄ± bir uygulamayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Bek, “GörüÅŸmeye gittiÄŸimizde içeriye girecek materyaller, müvekkillerimizle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmeler sÄ±rasÄ±nda her cezaevi farklÄ± uygulamalarda bulunuyor. BazÄ± cezaevlerine gözlükle girebildiÄŸimiz halde bazÄ±larÄ± izin vermiyor. BazÄ±larÄ±nda kalem ve ajandayla giremiyoruz. Bir ara cüzdanÄ±mla giremedim. Daha sonra ÅŸikayette bulunmam üzerine cüzdanÄ±ma dokunmadÄ±lar. Mevzuatta olmamasÄ±na raÄŸmen ‘o da yasak bu da yasak’ diyerek kendilerince uygulamalar yapÄ±yorlar. Yeni açÄ±lan cezaevlerinde bu tür uygulamalara sürekli maruz kalÄ±yoruz” ifadelerini kullandÄ±.

TUTUKLULAR YÖNETÄ°ME GERÄ° ADIM ATTIRDI

5 Ekim'de ayakta sayÄ±m dayatmasÄ±nÄ± kabul etmeyen 33 tutuklunun darbedilerek süngerli odalara atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Bek,cezaevi yönetiminin tutuklulara askeri gibi yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ayakta sayÄ±m dayatmasÄ±na karÅŸÄ± tutuklularÄ±n direndiÄŸini aktaran Bek, “Tutuklular darbedilerek, süngerli odalara atÄ±ldÄ±lar. TutuklularÄ±n kararlÄ± duruÅŸundan dolayÄ± cezaevi yönetimi, ayakta sayÄ±mdan vazgeçti. Cezaevi yönetimi tutuklular üzerinde otorite tesis etmek adÄ±na tutuklulara baskÄ±larÄ± ve saldÄ±rÄ±larÄ± artÄ±yor" ifadesinde bulundu. (Adana/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 14:38

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