Hatun TuÄŸlukâ€™un cenazesine saldÄ±ranlarÄ±n duruÅŸmasÄ± yarÄ±n

HDP'li Aysel TuÄŸlukâ€™un annesi Hatun TuÄŸlukâ€™un cenazesine saldÄ±ranlar yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.

HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk’un annesi Hatun TuÄŸluk’un cenazesine saldÄ±ranlarÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava yarÄ±n görülecek. GölbaÅŸÄ± Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruÅŸmada saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan tanÄ±klar dinlenecek.

TRT ÇÖZÜMLEME YAPMADI

2 Mart 2018 tarihinde görülen duruÅŸmada olay günü çekilen görüntülere dair mahkeme ara kararÄ±nda TRT'den videolarÄ± çözümleme talebinde bulunmuÅŸtu. TRT tarafÄ±ndan mahkemeye verilen cevapta, "yeterli elaman sayÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±" gerekçesiyle teknik bilirkiÅŸi faaliyetinin yapamayacaÄŸÄ±nÄ± bildirilmiÅŸti. VideolarÄ±n çözümlemesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmanÄ±n ise hala yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. YarÄ±n görülecek duruÅŸmada cenazeye katÄ±lan ve saldÄ±rÄ±ya tanÄ±klÄ±k edenlerin mahkemede dinlenmesi bekleniyor.

Ä°ddianame de, tutuklu sanÄ±klar Murat Alp, Cemil Özdemir ve BarÄ±ÅŸ ÅžimÅŸek ile birlikte tutuksuz yargÄ±lananlarÄ±n mezarlÄ±k içinde HDP milletvekilleri ve yoÄŸun güvenlik önlemleri nedeniyle "terörist" cenazesi gömülüyor hissine kapÄ±ldÄ±klarÄ± savunmuÅŸtu. SanÄ±klar hakkÄ±nda iddianamede, "toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri düzenleme, yönetme ve bunlarÄ±n hareketlerine katÄ±lma", "inanç, düÅŸünce ve kanaat hürriyetinin kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engelleme" ve "hakaret" suçlarÄ±ndan 10 yÄ±l hapis isteniyor. (Ankara/MA)

TuÄŸluk'un cenazesine saldÄ±ranlara ilk duruÅŸmada tahliye

Hatun TuÄŸlukâ€™un cenazesine saldÄ±rÄ± anÄ±ndaki sesler...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 14:34

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