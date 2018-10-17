Ä°stanbul'da maÃ§ nedeniyle bazÄ± yollar kapanacak

FenerbahÃ§e ile Rusya'nÄ±n Khimki takÄ±mÄ± arasÄ±ndaki maÃ§ nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapanacak

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Rusya'nÄ±n Khimki takÄ±mÄ± arasÄ±ndaki maç nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapanacak

Ä°stanbul Trafik Denetleme Åžube MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, THY Avrupa Ligi'nde bugün 20.45'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe-Khimki karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla alÄ±nan emniyet tedbirleri kapsamÄ±nda, bazÄ± yollarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±klamada, bu çerçevede saat 17.45'ten itibaren AtaÅŸehir'deki Ihlamur SokaÄŸÄ±'nÄ±n Halk Caddesi Dönel KavÅŸaÄŸÄ±'ndan SarÄ± Mimoza SokaÄŸÄ± KavÅŸaÄŸÄ±'na kadar olan kÄ±smÄ±nÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 14:31

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