ï»¿
FotoÄŸraf: AA
Sakarya'da beton tankeri devrildi: 1 Ã¶lÃ¼
17 Ekim 2018 14:22
Sakarya'da beton tankeri devrilmesi sonucu sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ali PekgÃ¶z yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Sakarya'da devrilen beton tankerinin sürücüsü hayatÄ±nÄ± kaybetti.
AlÄ±nan bilgiye göre, Ali Pekgöz (36) idaresindeki 06 EY 5678 plakalÄ± beton tankeri, D-650 Karayolu'nun Anadolu Otoyolu AdapazarÄ± GiÅŸeleri sapaÄŸÄ±na girdiÄŸi sÄ±rada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araçta sÄ±kÄ±ÅŸan sürücünün kurtarÄ±lmasÄ± için olay yerine itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.
UÄŸraÅŸlar sonucu araçtan çÄ±karÄ±lan Pekgöz'ün hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Pekgöz'ün cenazesi incelemenin ardÄ±ndan Sakarya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Tankeri olay yerinden kaldÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 14:26
www.evrensel.net