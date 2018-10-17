Sakarya'da beton tankeri devrildi: 1 Ã¶lÃ¼

FotoÄŸraf: AA

Sakarya'da beton tankeri devrildi: 1 Ã¶lÃ¼

    • 17 Ekim 2018 14:22

    Sakarya'da beton tankeri devrilmesi sonucu sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ali PekgÃ¶z yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

    Sakarya'da devrilen beton tankerinin sürücüsü hayatÄ±nÄ± kaybetti.

    AlÄ±nan bilgiye göre, Ali Pekgöz (36) idaresindeki 06 EY 5678 plakalÄ± beton tankeri, D-650 Karayolu'nun Anadolu Otoyolu AdapazarÄ± GiÅŸeleri sapaÄŸÄ±na girdiÄŸi sÄ±rada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 

    Araçta sÄ±kÄ±ÅŸan sürücünün kurtarÄ±lmasÄ± için olay yerine itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

    UÄŸraÅŸlar sonucu araçtan çÄ±karÄ±lan Pekgöz'ün hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Pekgöz'ün cenazesi incelemenin ardÄ±ndan Sakarya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. 

    Tankeri olay yerinden kaldÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 14:26
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